劉和然、李四川月底前協調 侯友宜：一定會找出最好人選

新北市長侯友宜表示，針對國民黨提名部分，在整個過程當中都有充分地掌握

2026新北市長選舉將近，有意爭取國民黨提名的新北市副市長劉和然將和台北市副市長李四川在1月底前見面談人選問題。對此新北市長侯友宜表示，在整個過程當中都有充分地掌握，請大家放心，「我們一定會找出最好的人選，如何讓市政的工作能夠延續下去，一棒接一棒把它做得更好，讓我們新北市的發展更能夠贏得市民的支持，這才是最重要的。」

對於新北市副市長劉和然今（19）日上廣播節目接受專訪，提到新北市因人多，針對營養午餐免費政策不能第一時間就說做，是不負責任。新北市長侯友宜表示，面對營養午餐，新北這一段時間也不斷地去檢討，如何讓孩子們能夠吃得更營養、更安全，以及在食農教育更普及以外，也要配合整體預算去做一個適度的調整。

【看原文連結】