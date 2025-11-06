劉和然「致敬許光漢」拍形象片！張禹宣酸：政治碰瓷沒用啦

政治中心／林奇樺報導

民進黨派出立委蘇巧慧戰新北市長，而民眾黨主席黃國昌先前也表態，反觀國民黨至今人選未定，不過有意參選的新北副市長劉和然，今（6）日則是在臉書釋出了影片，只見他模仿許光漢穿搭，甚至影片一開始還拿著許光漢的面具遮住了自己的臉，表示「致敬許光漢」，但也自嘲「絕對是許光漢帥多了」。對此，媒體人張禹宣則在三立談話節目中表示，這次形象影片確實引發網友討論，不過這奇招根本沒有用，因為最後誰出線還是要比民調。

張禹宣在節目中表示，先前大家說黃國昌像BTS的V，讓他聽了整把火，但那也是大家惡搞，不過這次劉和然的部分，可以說是蓄意犯案。他也坦言，對劉和然的長相一直沒有印象，對他的臉很模糊，一直記不得他到底長什麼樣子，甚至可能他從旁邊走過去，還會認不出來。

張禹宣說，劉和然這招雖然引起討論，但最於最後能否出線戰新北，沒有太多的幫助。

張禹宣接著說，可能是劉和然看大家上次罵黃國昌，流量幾十萬，也想要有這樣的流量，要不然沒有人討論他。他更諷刺劉和然是「政治碰瓷新品種」，他自己也知道不像，但還是故意這樣做。最後張禹宣更對劉和然隔空喊話「和然，沒有用啦，因為你這樣勉強也沒用，因為你要想一件事情，最後面出線還是要比民調，不是比照片，不是比帥度。」

