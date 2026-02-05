劉和然、蘇巧慧碰面行禮如儀 受訪隔空交鋒較勁意味濃

新北市議會民進黨團5日舉行總召暨幹部交接，民進黨新北市長參選人、新北市黨部主委蘇巧慧及新北市副市長劉和然皆受邀出席。（高鈞麟攝）

劉、蘇互動備受關注，2人行禮如儀，僅握手致意。（高鈞麟攝）

新北市議會民進黨團5日舉行總召暨幹部交接，民進黨新北市長參選人、新北市黨部主委蘇巧慧及新北市副市長劉和然皆受邀出席。劉、蘇互動備受關注，2人行禮如儀，僅握手致意，未有過多交談。可是2人受訪時透過市政政策交鋒，隔空交火，較勁意味濃厚。

針對蘇巧慧4日提出六大福利政見，劉和然今受訪表示，提出所有的政策，一定要了解市政府的結構。就像一個家庭裡面，收支一定要能對照及平衡，所以收入多少，到底該如何支出？如同開門七件事「柴米油鹽醬醋茶」一樣，否則如用「開支票」的方式，等於會造成財政很大的困難。

劉和然說，新北市目前人均預算最低，很多的福利政策都是以「人」為單位，當你對社會福利政策如果沒有把全盤了解的話，會嚴重影響財政紀律。

至於財劃法，劉和然向蘇喊話，「希望蘇委員，現在還是委員，盡快讓行政院公布院版的財劃法試算表。」蘇巧慧表示，《財劃法》修正，國民黨及傅崐萁版本獨厚台北市，卻犧牲新北市，讓台北市的人均變成新北市的2倍，所以新北市確實是「持家要有道」，因為新北真的是財政比較困難。

蘇還說，自己最擅長的就是解決困難，所以昨天提出「把老人小孩照顧好，年輕的父母就沒煩惱，家庭就會照顧好」，這樣的政見當中，未來會善用調度資源的能力，在財政考量之下，一一來實現。

關於黃國昌自稱有優點優於李四川，劉和然說，每個人都有自己的特色，自己與李四川都是行政出身，所以對於行政的治理是有脈絡可循，而且很多經驗是無法取代的。黃委員的強項是在監督的部分，各有專長，大家就是好好表現、努力，讓選民做選擇。

蘇巧慧則說，一直以來就是用過去自己的政績和現在提出的政見，爭取400萬新北市民認同。因為不是只是來打一場選戰，而是要爭取讓新北市升級的機會。其實最重要的事情，就是把長跑當作短跑來衝刺，沒有等對手起跑，按照自己的節奏不停努力。

