劉和然：要到新北服務的人須了解新北

（中央社記者王鴻國新北24日電）有意選新北市長的新北副市長劉和然今天回覆何時「藍白合」等議題時說，新北幅員大且是台灣縮影，希望要到新北服務的人一定要了解新北，否則市政銜接過程勢必出現很大空窗期。

他說，也應實際參與、真正體驗基層工作，才能了解這個城市的需求。

中國國民黨主席鄭麗文19日與台灣民眾黨主席黃國昌會面，雙方宣示「以行動顧台灣」。

劉和然在新北林口區出席竹林山觀音寺捐贈清潔車輛活動，接受媒體聯訪時被問及兩黨主席見面後，希望2026年3月完成各縣市藍白整合意見。

廣告 廣告

劉和然表示，選戰是順順的走，在哪個時間點該做什麼決定，順時間發展陸續做出決定。

此外，劉和然談及財政收支劃分法修法議題說，最重要是公平性及透明性，新北人口最多，人均預算分配卻一直最低，拜託新北選出的12名立法委員一定要捍衛市民權利，特別是民主進步黨籍立委蘇巧慧要選新北市長，拜託未來表決時，黨意不要高過市民權益。

他說，資訊越透明，大家越有信任感，討論的結果會對各縣市越公平，希望行政院儘快公布試算表，儘速公開、透明、合理地與22縣市協調錢與權間如何調整。（編輯：李明宗）1141124