劉品妡看《冠軍之路》勉勵台灣人團結 盼推動文化與運動政策扎根地方

台北市大安文山議員擬參選人劉品妡出席電影觀賞活動。圖：劉品妡提供

為推動文化政策走入市民生活圈，台北市全民運動推廣協會今（1）日於百老匯公館店舉辦電影觀賞活動，邀請市民朋友一同觀賞紀錄台灣棒球奮鬥歷程的電影《冠軍之路》。台北市大安文山議員擬參選人劉品妡表示，希望透過電影的力量，讓運動精神與文化價值更貼近市民的日常生活。

台北市大安文山議員擬參選人劉品妡指出，《冠軍之路》展現出台灣社會在困難中前行、持續累積力量的精神。圖：提劉品妡供

劉品妡指出，《冠軍之路》記錄了台灣棒球從不被看好，到站上世界舞台奪得冠軍的歷程，這不僅是一場體育賽事的勝利，更展現出台灣社會在困難中前行、持續累積力量的精神。她強調，無論面對什麼樣的挑戰，台灣人始終選擇堅持到底、繼續努力，這正是我們最珍貴、也最值得守護的價值。

此次活動也邀請多位民意代表共同出席力挺，包括行政院副秘書長阮昭雄、台北市議員林延鳳、台北市議員顏若芳，以及新北市議員黃淑君，眾人一同走進戲院看電影、挺台灣，以實際行動支持運動發展與藝文推廣，展現跨縣市共同守護台灣價值的行動力。

阮昭雄在接受媒體採訪時，有媒體詢問到他對於劉品妡的選情有何看法？他表示，他目前具有政務官的身分，不便介入黨內初選，但是據他的觀察和了解，劉品妡非常的勤跑基層且對市政有一定的熟悉和想法，雖然還沒有當選議員，但是對於市民的服務總是親力親為認真服務，所以非常看好她。

同時阮昭雄也表示，希望民進黨儘早推出最強的市長候選人，黨內一定可以團結一致，並組成一個最強新的台北隊來為市民服務，他有信心市長可以當選，議員可以全壘打。

談到運動精神，劉品妡也分享自身與體育的深厚連結。她表示，自己的父親與弟弟都是體育生，從小看著家人為了比賽與訓練付出大量時間與心力，更能體會運動員一路走來的辛苦與付出。

劉品妡表示，透過電影重溫熱血時刻，不只是被感動，更是在提醒大家，台灣一路走來，靠的是團結、堅持與不服輸的精神。她也強調，未來將持續推動文化與運動政策在地方扎根，讓更多市民能夠輕鬆接觸藝文活動、參與全民運動，一起堅守屬於台灣人的價值，讓這份精神在城市中持續發光。

