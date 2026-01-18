劉品妡駁斥「300萬買位置」謠言 趙怡翔砲轟人格污衊喊告 3

CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／台北報導

近日社群平台流傳前台北市議員趙怡翔辦公室執行長劉品妡花「300萬買位置」，以鉅額換取趙的讓位與支持。對此，大安文山議員擬參選人劉品妡今（18）日稍早發布聲明，駁斥內容不實以及相關指控均非事實，屬惡意捏造與抹黑並嚴正澄清，期待在公平、理性環境中，「與各方展開一場有品、有內容的競爭。」而趙怡翔也在臉書發文表示，任何政治競爭，都不應該泯滅人性或道德底線，他強調「我不會接受對我的人格污衊，更不會接受對品妡的抹黑」。

劉品妡表示，政治工作者應接受社會監督與檢驗，包含對公共事務的事實查核、對立場與政策的批評，她一向尊重。然而，監督不應被濫用為散布謠言、影射金錢不實指控的藉口；此類內容一旦被大量擴散，不僅影響公共信任與民主討論品質，也可能被認知作戰操作利用，對社會造成更大傷害。

劉品妡指出，基於維護個人名譽與公共秩序、避免不實訊息持續擴散，已著手蒐證並將依法提告，同時呼籲各界停止轉傳不實訊息，避免在不知情下成為散布鏈的一環。會持續以公開、透明方式投入公共事務，期待在公平、理性環境中，與各方展開一場有品、有內容的競爭。

趙怡翔則說明，劉品妡當時加入團隊，是他透過民進黨青年外交培力營，發現一位對文化、交通與國際事務有熱忱的年輕人。在他轉職離開台北市議會後，時常對劉品妡感到歉意，因為他的工作屬性及對黨內初選機制的尊重，導致無法幫助劉站台、掃市場或做出其他表態，導致無法比照其他新人，必須單打獨鬥。

「地方初選前，各類的造謠或為難免，但這篇文章已經超出合理競爭範圍。」趙怡翔並嚴厲譴責「300萬買位置」謠言，批評是低級、惡劣、毫無成本的造謠。

「我不會接受對我的人格污衊，更不會接受對品妡的抹黑。」趙怡翔最後強調，社群出現來路不明的謠言，無論是屬於認知作戰或是政治鬥爭，他都會透過法律途徑來處理，相信這也只會讓優秀的年輕人，更積極投入當前的工作，讓大家可以看見更乾淨、更理想的未來政治。

照片來源：翻攝自劉品妡臉書

