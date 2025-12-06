劉品言「產房畫面」首曝光！聽見女兒哭聲秒淚崩：生命裡最奇妙的一天
娛樂中心／綜合報導
劉品言與連晨翔今年6月公布雙喜訊，證實兩人有了愛的結晶，且早已登記結婚，兩人上月19日也宣布愛女「連TT」出生。劉品言昨（5）日一連曬出多張照片，坦言自己至今還沒好好看看自己的生產紀錄，字字句句全是升格人母的喜悅。
劉品言曬出一系列在產房的照片，感性表示「打開一張張照片，再次深刻的體會，那天，是我生命裡最奇妙的一天。」劉品言坦言，當天她分不清內心緊張與興奮的比例，但醫療團隊專業與輕鬆的氛圍，讓她得以安心不少，而當聽到寶寶洪亮的哭聲時，她霎那間感覺到自己「完成任務了」，不禁感動落淚。
劉品言回想整個孕期到生產過程，對女兒感性告白：「感恩你平安健康，對你是既陌生又過分熟悉的心情，卻又在你躺在我懷裡的瞬間確定，我會永遠愛你。」最後，劉品言不忘感謝整個醫療團隊的暖心陪伴，讓她能一路順利過關斬將迎接女兒的到來。
