劉品言公開「生產側拍照」憶當天情景 聽到女兒哭聲瞬間淚崩

劉品言曬出一系列生產當天的側拍照，分享心情轉變。（圖／翻攝自劉品言 Esther LIU 臉書）

37歲劉品言今年6月宣布與小4歲的男星連晨翔雙喜臨門，兩人更在上月19日同步於社群分享愛女「連TT」誕生的喜訊。初為人父的連晨翔當時感動表示，從見到女兒的第一刻起，就註定成為「女兒傻瓜」，未來會竭盡全力守護妻女。劉品言今（5 日）也在臉書公開一系列生產當天的側拍照，字字句句真情流露，透露在聽到女兒哭聲的第一瞬間，自己忍不住淚崩。

劉品言翻看生產紀錄，在貼文中有感而發，「打開一張張照片，再次深刻的體會，那天，是我生命裡最奇妙的一天。」，她形容自己在手術室中既緊張又興奮，但在醫療團隊的專業與輕鬆氛圍中，讓她得以安心迎接與女兒的初相見，「環境裡每個人都比我更清楚知道要下一步要做什麼，讓人感到安心又放鬆，我可以很專心感受第一次見到寶寶的時刻『歡迎你來到這個世界上』，非常洪亮的哭聲，讓我也哭了，像完成任務了，感恩你平安健康。」

廣告 廣告

劉品言分享從懷孕到生產的心境轉變，並特別感謝醫護團隊的專業與付出：「對你是既陌生又過分熟悉的心情，卻又在你躺在我懷裡的瞬間確定，我會永遠愛你。從孕期開始了解你關心你，明明只隔著肚皮，但什麼都要靠著專業醫師護理以及各種檢查，才能多知道你一些，到人生轉變身分的一天，生產日點滴麻醉剖腹縫合，文字只是幾個字，卻是多少人的心力」。

貼文最後，劉品言笑說生產日的照片多是「感動瞬間」，較具衝擊性的畫面則留給自己收藏，也貼心提醒粉絲：「請大家安心觀看」。大批網友也紛紛湧入留言祝福，恭喜她正式升格為幸福新手媽媽。

更多中時新聞網報導

柯煒林「被過度關心」壓力山大

桃機T3北廊廳試營運 有望耶誕前啟用

保健》母乳最好 配方奶恐致肥胖、過敏