劉品言公開「產房側拍照」 憶躺手術台迎愛女淚喊：像完成任務

藝人劉品言11月剖腹產下女兒，5日在臉書公開一系列產房側拍照，她坦言一直沒有勇氣回顧生產紀錄，這次終於鼓起勇氣翻看當天照片，透露聽見女兒洪亮哭聲的那一刻，自己也忍不住淚崩。

劉品言迎接女兒出生感動落淚。（圖／翻攝自劉品言臉書）

劉品言5日發文。（圖／翻攝自劉品言臉書）

劉品言形容生產日是她生命裡最奇妙的一天，提到當時其實分不清心情是緊張還是興奮，但手術室裡的醫師、護理師都非常專業，這份安全感讓她得以專心迎接與女兒的初相見，「我可以很專心感受第一次見到寶寶的時刻。」

廣告 廣告

回想第一次聽見女兒洪亮的哭聲，劉品言坦言當時也瞬間淚崩，「像完成任務了，感恩你平安健康，對妳是既陌生又過分熟悉的心情，卻又在妳躺在我懷裡的瞬間確定，我會永遠愛妳。」

她也細數從孕期產檢一路走來的過程，形容以前只覺得生產兩個字很簡單，「點滴、麻醉、剖腹、縫合」看起來沒什麼，但直到生產當天才真正知道，每一個步驟都是醫護團隊累積的專業與默契，「文字只是幾個字，卻是多少人的心力。」並附上母親及老公連晨翔的照片，笑說2人「比她還緊張」但卻是完妝、完髮的到醫院陪產，因為準備要跟「連TT（女兒暱稱）」見面。

延伸閱讀

中職/林岱安7年約去富邦悍將 布雷克：可能不能當隊友了…

中職/台鋼25人名單外選手看不上眼？ 樂天解釋拿全額轉隊費原因

中職/再見了統一獅！ 林岱安傳7年約轉投富邦悍將懷抱