劉品言初戀男友分手10年後回來了！連晨翔聽到她這句話像挨悶棍
TVBS原創劇集《舊金山美容院》本周迎來情感與權力的雙線爆發，章廣辰飾演的鄧家老么鄧惟宇，在母親的推動下正式踏入權力中樞；而另一端，連晨翔與劉品言飾演的青梅竹馬戀情，則因劉品言的初戀情人回歸，為兩人原本曖昧不明的關係，增添更多未知的變數。
連晨翔與劉品言之間則陷入全然不同的情感危機。林麗穎（劉品言 飾）大學初戀男友高柏瀚（張耀仁 飾）10年後回歸，讓江之浩（連晨翔 飾）感到前所未有的不安。最讓人心碎的一刻，是意外聽到林麗穎向高柏瀚吐露後悔當初分手，甚至當眾告白：「我們沒有完成的愛情，可以繼續嗎？」這句話像一記悶棍，江之浩選擇默默轉身離開，令人替他揪心。
另一方面，重新出發的江之浩遇見賞識自己的電視製作人汪君倪（孫淑媚 飾）。對方不僅提出參加美食競賽節目的機會，更大方稱讚他的才華與魅力，完全不掩飾自己的好感。日前連晨翔接受採訪，透露「君倪是之浩的初吻」，笑說：「江之浩和君倪之間是曖昧或是悸動，大家可以期待一下。」
章廣辰飾演的鄧惟宇，一路以沉穩、低調的姿態在家族鬥爭中生存，涵冷娜飾演的母親王柔儀一路推波助瀾，為他除去兄姊的阻攔，成功把兒子推上集團副總的位置。章廣辰談起接演這部戲的原因，因劇本及人物的多層次設定深深吸引他：「劇中角色的心路歷程很有趣，有讓人意想不到的反轉。」接著一本正經地開玩笑：「還有需要賺錢！」
提到拍攝最難的事，章廣辰認為是與飾演自己母親的涵冷娜對戲，為了展現母子關係的疏遠，沒有特別與對方互動。但真正讓他驚訝的，是得知涵冷娜年紀其實只大他5歲：「她真的很年輕，原本以為至少大我一輪！」這對「最年輕母子檔」即將因鄧惟宇和江家兄妹間牽扯不清的關係而爆發激烈爭吵，原本的「媽寶男」是否會為了友情與愛情，脫離母親的掌控，令人期待。
