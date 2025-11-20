劉品言剖腹產「走路非常慢」 連晨翔上前攙扶：我好心疼

劉品言19日宣布產女（連踢踢），老公連晨翔20日為宣傳《舊金山美容院》接受訪問，坦言女兒已經出生幾天，原本劉品言想等狀態好一點，腦子可以思考時再宣布，不過他擔心自己面對媒體會不小心又說溜嘴，礙於之前有前科，因此劉品言答應他在訪問前先曝光，也讓他在訪問時有話題可以聊，不過他依然感到焦慮，他笑說今天出門前跟老婆說：「我真得撐不住！還是今天妳去受訪？我去睡一下！」

連晨翔。（圖／小娛樂）

劉品言為了他先公開女兒已經誕生，不過依然不放心，特別交代有些訊息不能公布，包括女兒真實出生日期。至於劉品言接受女兒小名就叫「連踢踢」，連晨翔笑說：「我就一直叫，她被迫接受。」

聊到劉品言的生產過程，連晨翔全程陪伴，臍帶也是他親自剪，他表示，劉品言一開始很擔心他會直接暈倒，不過當下他把自己的人設設定好，我想像自己是「醫學系實習生」來實習，「有這個人設在就不會那麼緊張」。

連晨翔表示，當他看到劉品言生產前，坐在輪椅上被推去換手術服那一刻，其實非常心疼，甚至有點哽咽，他對老婆說：「不要緊張。」沒想到劉品言回他，「我沒有緊張啊。」由於劉品言是剖腹產，因此產後行動非常不方便，走路都要慢慢來，他每次上前攙扶時都很心疼，「他原本是一個很堅強的女子，我覺得很心疼。」至於現在是否有當爸實感？他想了想說：「有吧，抱著寶寶有不一樣的感覺，但還沒幾天，還在『連結』當中。」

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 裴璐

