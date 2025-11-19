劉品言升格當媽！曝老公深情告白：我好愛妳們

娛樂中心／李筱舲報導



女星劉品言與男星連晨翔因合作戲劇《舊金山美容院》結緣，今年6月宣布結婚，同時也公開懷孕喜訊。而劉品言稍早前也在社群平台上開心分享女兒誕生的消息，她在文中寫下：「歡迎你來到這世界上，謝謝你選擇了我們成為你的父母」連晨翔在也在社群上對母女告白：「兩位公主不論怎樣都是最漂亮。」





－ － － － － － － －

劉品言稍早前分享自己平安產女的消息，夫妻二人將婚戒套在寶寶的腳趾上，記錄下一家人的溫馨畫面。（圖／翻攝自劉品言 Esther LIU臉書）

廣告 廣告

劉品言和連晨翔在今年7月2日完成登記結婚，自宣布懷孕喜訊後，劉品言常透過社群分享成為媽媽後的日常。今（18）日，她也透過臉書開心宣布自己平安誕下女兒。她在文中感性寫下對女兒的話：「歡迎你來到這世界上，謝謝你選擇了我們成為你的父母，臉圓圓，鼻子高高，腳長長，應該是衝著漂亮來的吧。感謝所有守護，我們都平安。」她感謝連晨翔全程陪伴生產。而連晨翔也在臉書寫下：「從第一眼看到妳開始，我承認我已經是女兒傻瓜。我好愛妳們，最大願望就是妳們倆位公主都要平安幸福快樂。」並對太太說：「我會好好照顧這個家，辛苦老婆了謝謝妳。」

－ － － － － － － －

連晨翔也在臉書上分享女兒出生的喜訊，並放上抱著女兒的照片。（圖／翻攝自連晨翔 Simon臉書）

劉品言女兒誕生的喜訊公布後，演員李李仁、林柏宏、蔡淑臻及方志友等圈內眾多好友也替這對新手爸媽送上祝福，演員鍾欣凌在連晨翔的貼文留下：「太太太恭喜了啊，媽媽先好好休息喔！」留言區也湧入大批網友的祝福：「大大的恭喜」、「恭喜品言～平安喜樂～」、「1119好日子」、「恭喜，一切都好美」。

原文出處：劉品言順利產女！甜謝老公一路陪伴 連晨翔深情告白「我好愛妳們」

更多民視新聞報導

李多慧親揭「新身份」 本人淚喊：沒想過會有這一天！

謝和弦邀歌范姜彥豐 網表示：「這真的很玄！」

TWICE下周來台開唱！子瑜「家鄉場」引爆期待

