劉品言吃醋失控 抓包楊晴曖昧已婚熟男傻眼了
〔記者李紹綾／台北報導〕劉品言在TVBS影集《舊金山美容院》嫉妒心爆棚，對連晨翔初戀對象相當好奇，兩人更撞見楊晴與已婚熟男楊鎮有曖昧互動，劇情引發觀眾猜測後續發展。
《舊金山美容院》開播以來，以生活化的表演方式深受觀眾喜愛，演員間自然又逗趣的默契更成為收視亮點。本週劇情，編劇兼導演的杜政哲更客串演出，透過劇組名義借林麗穎(劉品言 飾)的家拍攝。沒想到劇中林麗穎聽聞「劉品言本人」要到家裡拍戲，竟自我調侃：「聽說劉品言很胖。」劉品言的即興發揮意外製造出笑點彩蛋。
劉品言、連晨翔飾演的林麗穎與江之浩，長期維持「友達以上、戀人未滿」的微妙關係，兩人出現微妙變化。當江之浩聊起臨臨早餐老闆的難忘故人時，意外勾起林麗穎對江之浩初戀對象的好奇心，不停追問「是誰？」曖昧互動讓觀眾敲碗：「請趕上現實生活的進度啦！」
《舊金山美容院》每週日晚間8點於TVBS 42頻道、TVBS精采台、CATCHPLAY TV TVBS歡樂台同步播出；晚間10點於愛奇藝國際版APP、Netflix上架，晚間11點中華電信MOD與Hami Video影劇館+同日播出。
☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆
更多自由時報報導
金馬62》第62屆金馬獎完整得獎名單 張震、范冰冰分占影帝影后
TWICE子瑜帶團回家！「終於一起來高雄了」暖哭5.5萬粉絲
健康網》郭台銘、秦祥林白了頭 食藥署：染髮劑需慎用
金馬62》范冰冰奪影后「人不到」原因曝 狂接650條訊息哭慘了
其他人也在看
劉品言老公連晨翔是誰？與許光漢激吻、 SpeXial男團出身、理想型喜歡「讓人開心快樂」根本老婆本人 | 柯夢波丹
連晨翔與劉品言今（9日)閃電宣布結婚喜訊，不僅結婚還同時公開懷孕好消息，直接雙喜臨門！這對螢幕情侶正式升格為準爸媽，讓全網驚呼同時也獻上祝福！你對這位高顏值新手人夫了解多少呢？Cosmo幫你整理出 6 個連晨翔的小故事，一起來認識這位帥氣的準爸爸吧！cosmopolitan柯夢波丹 ・ 3 天前
聯準會降息預期升溫！美股反攻台股有救了 下週有望紅盤開出
美股週五（21）日強勢反彈，道瓊大漲493點、費半指數同步收高，市場對聯準會12月降息的預期快速升溫，激勵整體投資氣氛明顯轉強。受到美股激勵，台指期夜盤上漲197點，台積電期貨同步反彈15元，台股下週一（24）日開盤可望紅盤開出、重新挑戰26500點關卡。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
扣件與晶片首都北高雄願景 賴瑞隆喊下一個黃金20年
（中央社記者蔡孟妤高雄23日電）投入民進黨高雄市長初選的立委賴瑞隆今天召開記者會，提出願景政見；賴瑞隆說，北高雄是高雄北向發展樞紐，未來將結合科技、永續、宜居，打造科技、人文與環境共融的智慧幸福城市。中央社 ・ 1 小時前
金馬62／曾敬驊奪最佳男配爆哭！曝得獎心聲：想帶爸媽出國
金馬62／曾敬驊奪最佳男配爆哭！曝得獎心聲：想帶爸媽出國EBC東森娛樂 ・ 17 小時前
台綜遭轟30年沒進步！她揭關鍵原因：掌握遙控器的人
台綜遭轟30年沒進步！她揭關鍵原因：掌握遙控器的人EBC東森娛樂 ・ 1 天前
金馬獎紅毯「粉紅三美」亮相！林品彤最年輕影后氣場驚人 蔡淑臻林怡婷超吸睛
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間於台北流行音樂中心登場，這是屬於電影人的榮耀之夜，眾星盛裝現身紅毯，展現一年來淬鍊的實力與風采；其中最年輕影后林品彤以頒獎嘉賓身分登上紅毯，與蔡淑臻、林怡婷同穿粉色禮服，成星光3大公主。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 16 小時前
凍齡女神就服宋慧喬！青龍獎場內生圖封神，44歲美得不像同一個圖層，無懼「前任同框」話題成最美亮點
粉色輕紗 x 俐落短髮，溫婉與率性的完美平衡宋慧喬身著一襲淺粉色輕紗洋裝亮相。這件禮服的選擇極具巧思，柔和的紗質在場內燈光下呈現出飄逸靈動的光澤，抹胸設計優雅地露出了她漂亮的天鵝頸與鎖骨線條。不同於紅毯上常見的強勢大紅或經典黑白，這抹溫柔的粉色，反而襯托出她...styletc ・ 3 天前
金馬獎慶功／范冰冰「六天前就拿到簽證」當場和李安講電話：要一起開心
范冰冰以《地母》榮獲第62屆金馬獎最佳女主角，可惜她未能親自出席領獎，僅能透過電話傳達激動和感恩心情。在慶功宴上，導演張吉安再次撥電話給范冰冰，開心笑說晚上不用睡了，因為有600多則恭賀訊息要回覆。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 8 小時前
金馬62／林依晨、張孝全主演《深度安靜》入圍7項全摃龜 瞿友寧不捨發聲
導演暨編劇沈可尚在拍了25年紀錄長片與短片後，找到非拍不可的題材，多年後他的首部劇情長片《深度安靜》終於問世。《深度安靜》也在本屆金馬獎入圍7項大獎，包含最佳男主角、最佳女主角、最佳男配角、最佳新導演、最佳改編劇本、最佳攝影以及最佳美術設計，不過最後全數零得...CTWANT ・ 4 小時前
金馬獎／范冰冰後台視訊畫面曝光！ 全程爆哭看著獎座
2025金馬獎（第62屆金馬獎）頒獎典禮11月22日於台北流行音樂中心登場，范冰冰以《地母》拿下最佳女主角獎，在後台領獎座時，導演張吉安幫她代領，導演全程跟她視訊，她哭到說不出話，一直捏著鼻子。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 13 小時前
甜到長螞蟻！李玉璽喝喜酒合體許允樂「親密摟腰」閃瞎網：真的好配
女星許允樂在今年（2025）大方認愛小6歲男星李玉璽後，越愛越高調，不時就會在社群中曝光兩人的生活點滴，昨（21日）許允樂曬出跟李玉璽「人生四格照」，讓網友看了紛紛直呼：「好閃」、「好甜好喜歡你們的互動」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
（影）（直擊）等了10年！子瑜燦笑揮手抵高雄 台粉大喊：歡迎回家
韓國天團TWICE成員子瑜出道10年，終於將在明天（22日）於高雄世運主場館演唱兩天，7名成員在下午2點多抵達小港機場，受到熱烈歡迎。而子瑜則在下午4時左右現身入境大廳，簡直要掀起暴動，粉絲大喊「歡迎回家」，現場十分熱烈。TWICE自2015年出道之後，從來沒有在台灣舉行公開活動，僅娜璉在今年夏天在自由時報 ・ 1 天前
范冰冰曬哭後懵照喊幸福！替大馬奪金馬影后 工作室說完「寶島最佳女主角」突刪文
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導范冰冰昨（22）日憑藉《地母》拿下金馬獎最佳女主角，正在外地拍戲的她無法出席，由導演張吉安代領獎項，並與她現場連線，...FTNN新聞網 ・ 5 小時前
粿粿爆出軌王子！狄志為逆風喊話「反而有些心疼她」 點出局勢失控關鍵原因
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導藝人范姜彥豐日前控訴王子（邱勝翊）偷情自己的妻子粿粿，並表示手上握有多項鐵證，粿粿隨後也發布17分鐘影片反控，雙方一...FTNN新聞網 ・ 3 小時前
林依晨無緣影后！霸氣喊「會站在這裡一輩子」：遲早會拿到
第62屆金馬獎頒獎典禮昨（22）日登場，本屆最佳女主角獎堪稱「死亡之組」，入圍之一的林依晨產後短短五個月便強勢回歸，以藍紫漸層雕花禮服驚艷全場，不過最終影后由《地母》范冰冰拿下，與影后頭銜擦身而過。不過林依晨也不灰心，霸氣喊話「反正我會站在這裡一輩子，遲早會拿到」。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
黃鐙輝入圍金馬！遭萁媽討「得獎換沙發」他無奈：還得自掏腰包
男配角獎，姚淳耀、曾敬驊都以《我家的事》入圍，姚淳耀立刻搶話：「我希望我得獎」，絲毫沒有要讓給「兒子」；黃鐙輝透露岳母萁媽對於他入圍金馬很驚訝，「她說如果我得獎，她要換沙發」，不過金馬並沒有獎金，讓他哭笑：「還得自掏腰包」。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
金馬紅毯熱議造型！張迪文金閃閃登場 李千娜優雅氣質撐場
2025第62屆金馬獎頒獎典禮今天（22日）在台北流行音樂中心盛大登場，星光大道上男星女星爭奇鬥豔，只是有時候可能走得太過前面，凡人的審美感有點跟不上。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 18 小時前
林映唯今辦婚禮！老公甜吻告白「妳不再是一個人」讓她泛淚
林映唯年初被交往三年多的男友Richard求婚成功，飛往充滿浪漫氣息的羅馬拍攝婚紗，今（21）日終於舉辦婚禮，正式升格為夫妻，下午先於萬豪酒店戶外場地舉行證婚儀式。證婚戶外區以「野性自然」為主題，只見這對新人緩步出場，現場賓客尖叫及掌聲不斷。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
「小龍女」權喜原拒收食物禮物被嚇壞 驚悚原因曝光令人作嘔
權喜原在社群貼文中向粉絲表達感謝，表示珍惜大家的心意，但也誠懇說明：「零食、飲料等食物類禮物，未來可能無法再收下。」她語氣溫和但坦率地指出，過去竟曾收到粉絲吃過一半的食物，這種行為讓她感到不適，因而決定公開說明，「我有時候看到大家吃到一半的食物拿來送我，...CTWANT ・ 1 天前
郭書瑤西裝開深Ｖ「裡面0布料」！猛炸2巨獸萬人瘋看
娛樂中心／楊佩怡報導35歲女星郭書瑤當年憑藉「殺很大」廣告一夕成名，清純臉蛋與魔鬼身再加上可愛娃娃音，成為無數少男的夢中情人，跨足影視圈後也端出許多好作品，接連拿下金馬和金鐘獎項。不過成功轉型實力派演員，郭書瑤在社群仍保持發福利習慣，21日她連曬5張辣照，只見她穿著西裝外套，定睛一看衣服裡竟「一絲不掛」，豐滿上圍曲線全被看光。民視 ・ 1 天前