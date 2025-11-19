劉品言喜迎愛女分享生產過程 揭曉寶寶小名！曾翻白眼打槍連晨翔

劉品言（右）與連晨翔迎接女兒出生。翻攝IG @hsiang_5208

劉品言19日宣布順利產下女兒，透過經紀人分享：「關於寶寶的部分，目前會先幫寶寶保留一點隱私空間（生日、重量等），請見諒。小公主小名是連TT，生產過程很順利，TT沒有讓媽媽太辛苦，是個平安健康的寶寶，謝謝大家的愛與祝福。」

連晨翔之前就曾透露，「連TT」的小名是他取的，諧音「黏TT」，因為劉品言懷孕時，寶寶很愛踢。但他取小名後，遭劉品言翻白眼，不想同意，直呼還要再想想，但如今看來還是接受了。

劉品言（左）與連晨翔成為新手爸媽。翻攝劉品言、連晨翔臉書

寶寶臉圓、鼻高、腿長！衝著漂亮來

劉品言在社群上發文分享：「歡迎你來到這世界上，謝謝你選擇了我們成為你的父母，臉圓圓，鼻子高高，腳長長，應該是衝著漂亮來的吧。」連晨翔則說：「從第一眼看到妳開始，我承認我已經是女兒傻瓜。我好愛妳們，最大願望就是妳們倆位公主都要平安幸福快樂。我會好好照顧這個家，辛苦老婆了謝謝妳。」

