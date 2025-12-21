劉品言嗆連晨翔不認告白是渣男 孫淑媚無預警獻10秒吻

【緯來新聞網】TVBS 原創劇集《舊金山美容院》進入新一波高潮，連晨翔參加美食競賽節目，竟因昔日好兄弟章廣辰背地裡動手腳，在第二輪面臨淘汰危機。事業失利的同時，感情世界卻有驚人發展，與劉品言、孫淑媚的三角關係全面攤牌。

劉品言(右)嗆連晨翔告白又裝沒事 簡直是渣男。（圖／TVBS提供）

劇中連晨翔順利晉級「與世界一起早餐」第二輪比賽，然而比賽過程中章廣辰卻借題發揮、暗中操作，讓連晨翔慘遭淘汰。事業路歷經波折之際，感情也陷入波折，孫淑媚飾演的電視製作人，藉著「親10秒送五花肉」活動，毫不猶豫親上去連晨翔，突如其來的「五花肉之吻」卻不小心被劉品言撞見，為此耿耿於懷。

廣告 廣告

章廣辰(左)、連晨翔在美食節目抽到同組 雙方維持表面友好。（圖／TVBS提供）

三人的情感衝突在一場脫口秀演出過程中全面引爆。孫淑媚透過表演「男女之間是否存在純友誼」的段子，當眾告白連晨翔：「我們不要純友誼了，好不好？」她的驚喜示愛卻引發劉品言暴走，質問連晨翔：「你都已經跟我告白，還裝沒這件事，這不是渣男，是什麼？然後你親她，還不跟她在一起，這算什麼啊？」

孫淑媚(左)利用工作之便 把握與連晨翔相處的機會。（圖／TVBS提供）

孫淑媚分享這次是過往從未嘗試過的角色類型，個性強悍、直接，又帶著獨特幽默感。透露為了這場脫口秀告白戲，前後準備三到四個月，反覆琢磨段子與節奏。正式拍攝時，除了原本的內容也加入即興表演，效果出乎意料地好，讓她直呼：「真的很有成就感。」



《舊金山美容院》每週日晚間8點於TVBS 42頻道、TVBS精采台、CATCHPLAY TV TVBS歡樂台同步播出；晚間10點於愛奇藝國際版APP、Netflix上架，晚間11點中華電信MOD與Hami Video影劇館+同日播出。12/25起，每週一至週五晚間八點準時在中視主頻播出。

更多緯來新聞網報導

李權哲藏不住準新手爸爸興奮感！點菜寶寶未來職業

林宥嘉「7年習慣」丁文琪也管不了 金馬影后超悲獨角戲逼哭粉