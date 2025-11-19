劉品言女兒小名曝光！經紀人曝她「沒讓媽媽太辛苦」：是平安健康的寶寶

記者趙浩雲／台北報導

藝人劉品言與連晨翔6月宣布結婚並懷孕，之後粉絲與演藝圈幾乎參與了言言的孕期，今（19）日夫妻倆宣布寶貝女兒誕生，獲得眾多粉絲祝福，寶寶的超高顏值也在網上曝光，對此晉升新手爸爸的連晨翔也發文分享喜訊，劉品言經紀人也回應，透露寶寶的小名。

劉品言今天中午在社群平台報喜「歡迎你來到這世界上，謝謝你選擇了我們成為你的父母」，她也透露女兒臉圓圓，鼻子高高，腳長長，「應該是衝著漂亮來的吧？」並向外界表示感謝所有守護，目前一家人都平安」她也謝謝老公連晨翔一直都在身邊陪伴：「在你眼裡的迷之角度，你都說我跟女兒很漂亮」，引發大批粉絲祝福。

廣告 廣告

連晨翔一路陪伴劉品言生產。（圖／翻攝自臉書）

對此，劉品言的經紀人回應《三立新聞網》記者，表示關於寶寶的生日、體重部分，目前會先幫寶寶保留一點隱私空間，小公主的小名是「連TT」，「生產過程很順利，TT沒有讓媽媽太辛苦，是個平安健康的寶寶，謝謝大家的愛與祝福。」

更多三立新聞網報導

劉品言寶寶誕生！愛女「繼承爸媽完美基因」連晨翔變女兒傻瓜：好愛妳們

鍾瑶摸到乳房異狀「獨自到醫院開刀」自曝失戀 寫書寫到多次落淚

苗栗290隻狗遭割聲帶！潘慧如氣憤表示「很震驚」 出手協助宣布這一事

劉書宏遭好友揍到骨裂「停工暴瘦4公斤」陷入憂鬱 經紀人發聲曝他現況

