劉品言女兒真實名「AI取的」 連晨翔曝險忘報戶口下場

《舊金山美容院》媒體聯訪，連晨翔。(記者胡舜翔攝)

〔記者蕭方綺／台北報導〕連晨翔和劉品言今年火速完成人生大事，包括結婚、升格父母，連晨翔今(30日)出席中視、TVBS影集《舊金山美容院》活動，談到快2個月大的女兒「連踢踢」本名，是他和劉品言一人挑一個字，再在Chat GPT輸入生辰來算八字、五行取名，只是新手夫妻雖然提早好幾個月思索寶寶名字，等到寶寶出生後，卻忙到差點忘了替女兒報戶口。

連晨翔提到前幾天接到戶政事務所來電，告知他跟劉品言忘了替女兒報戶口，對方還開玩笑稱「若還不來，要請組長幫忙取名囉」，連晨翔一開始沒聽清楚，還反問：「族長？會是哪一族的？」

廣告 廣告

對於女兒的取名，他說夫妻倆無論孕期碰到的疑難雜症，甚至連家中愛犬生病，都會問Chat GPT，這回幫女兒取名的重大事件，當然也靠AI來幫忙，他不擔心女兒以後有意見：「長大不喜歡自己去改！」

《舊金山美容院》媒體聯訪，連晨翔(左)提前慶生，圖右為章廣辰。(記者胡舜翔攝)

除了AI，連晨翔跟簡廷芮老公賴冠儒是摯友，從小到大就是好麻吉，當然也會向好友討教育兒經，像是小孩的各種用品，或是報戶口的細節；至於簡廷芮之前被傳出和王品澔婚外情，賴冠儒力挺老婆駁斥婚姻出問題，連晨翔被問此事，他沒多說什麼，只透露前幾天下樓買奶粉還碰到一家四口，感情看來相當甜蜜。

此外，27日發生芮氏規模7.0有感地震，連晨翔被問地震當下先顧老婆還是女兒，他相當巧妙回：「當下剛好抱著女兒，但就站在言言旁邊。」一口氣照顧到生命中最重要的兩個女人。他也提到女兒雖然2小時就醒來一次，但性格穩定，加上他習慣晚睡、劉品言則喜歡早起，餵奶、洗澡、換尿布都互相幫忙，夫妻是否曾為育兒發生口角？他說：「忙到連吵架時間都沒有。」確實是新手爸媽的寫照。

【看原文連結】

更多自由時報報導

66歲曹西平深夜驚傳離世！前天才發地震文：一切交老天安排

曹西平走了…晚年家庭生活曝光 「沒血緣卻如家人」成生前重要依靠

（獨家）警聯繫曹西平家屬暫無回應 新北市將比照無名屍收埋

龍千玉出手聯繫前夫：會授權曹西平乾兒子處理後事

