劉品言寶寶誕生！愛女「繼承爸媽完美基因」連晨翔變女兒傻瓜：好愛妳們

記者趙浩雲／台北報導

連晨翔一路陪伴老婆待產。（圖／翻攝自臉書）

藝人劉品言與連晨翔6月宣布結婚，之後粉絲與演藝圈幾乎參與了言言的孕期，今（19）日夫妻倆宣布寶貝女兒誕生，獲得眾多粉絲祝福，寶寶的超高顏值也在網上曝光，對此晉升新手爸爸的連晨翔也發文分享喜訊，笑喊「從第一眼看到妳開始，我承認我已經是女兒傻瓜。」

新手爸爸連晨翔眼神愛意藏不住。（圖／翻攝自臉書）

連晨翔中午在臉書報喜，貼出陪伴老婆生產的過程，以及抱著女兒的神情，透過照片都能見到連晨翔洋溢滿滿幸福笑容，他用大大的手扶持著女兒與老婆，成為了一家三口的美滿家庭。

廣告 廣告

連晨翔、劉品言組成一家三口。（圖／翻攝自臉書）

連晨翔也透過文字向剛出世的寶貝女兒告白：「從第一眼看到妳開始，我承認我已經是女兒傻瓜」，並且向家中的兩位公主說「我好愛妳們，最大願望就是妳們倆位公主都要平安幸福快樂。」，並承諾：「我會好好照顧這個家，辛苦老婆了謝謝妳」。

更多三立新聞網報導

鍾瑶摸到乳房異狀「獨自到醫院開刀」自曝失戀 寫書寫到多次落淚

劉書宏遭好友揍到骨裂「停工暴瘦4公斤」陷入憂鬱 經紀人發聲曝他現況

黃明志失業「到明年底工作掛蛋」打零工 口頭保釋期限曝「自由身倒數」

女星機師爸爸驟逝「生前說好要回台」 她心碎喊：沒接到人，真是的

