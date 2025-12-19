劉品言寶貝女兒正臉曝「超萌大眼神複製媽媽」 連晨翔睡衣照慘遭出賣

記者趙浩雲／台北報導

女星劉品言近日在社群分享育兒近況，透露自己「才check out沒多久」，已經開始想念月子中心的日子，笑說這句話以前只聽姐妹們講，現在終於「該我說了」。她同時曬出女兒照片，小小一張臉只露出一雙圓滾滾大眼睛，模樣超萌，讓粉絲直呼被可愛爆擊。

劉品言在貼文中提到，在月子中心的時間，享受「放任一切都不用管的安心日常」，從產後身體恢復到寶寶成長狀況，包含傷口照護、餐食營養、心理健康，甚至新手爸媽對寶寶的各種「無知」，都有人給出「清楚又有愛的解答」，讓她直呼這段日子「原來是如此珍貴」。

她也坦言面對身分轉換，曾有幾天情緒來得沒來由，「開心像是被強制關機」，即使被問怎麼了也說不出口，但每天和護理師見面、孩子進房親餵時，那些「溫暖不刻意的交談」都在不知不覺中療癒了她，讓她更能相信自己回到現實生活也做得到。

劉品言女兒的大眼睛完美複製爸媽。（圖／翻攝自IG）

原以為住月子中心會很無聊，劉品言分享其實行程滿滿，除了寶寶游泳，還有媽媽的新生兒照顧、身體伸展課程，加上親友探訪，「時間一下就過了」，一轉眼就要面對現實人生。她也大讚月中菜單天天更換，「能夠不用經過思考，全然相信你吃進去的會修復身體」，好吃又沒有負擔。

連晨翔睡衣照遭出賣。（圖／翻攝自IG）

貼文中她也不忘提到另一半連晨翔，笑稱在月中最棒的是那種自在輕鬆，「讓你的隊友就算還在耍寶」，拍嗝安撫還在學、抱抱漸進式熟練，甚至「還可以穿哺乳衣開玩笑，你也不會生氣了」，還直呼月中真的是隊友救星。而她同步分享的照片中，也意外曝光連晨翔穿著睡衣的模樣，再度掀起討論。

