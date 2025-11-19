劉品言平安產女！寶寶「臉圓鼻挺、腳長長」 連晨翔激動告白：已是女兒傻瓜

（記者石耀宇／綜合報導）女星劉品言今年6月初宣布閃婚連晨翔，同時迎來懷孕喜訊，消息曝光後讓粉絲又驚又喜。時隔數月，她於今（19）日順利產下女兒，正式升格新手媽媽。劉品言也開心曬出母女合照，分享初為人母的喜悅，直呼女兒「臉圓圓、鼻子高高、腳長長，像是衝著漂亮來的」。

圖／劉品言開心曬出母女合照。（翻攝 劉品言 臉書）

劉品言曬出的照片中，小寶寶頭髮濃密、趴在媽媽胸前熟睡，畫面溫馨動人。她透露，初見寶寶時便被可愛的五官融化，「歡迎你來到這個世界，謝謝你選擇我們成為你的父母。臉圓圓、鼻子高高、腳長長，應該是衝著漂亮來的吧。」並感謝一路守護她們的醫護與親友，「我們都平安。」

圖／新手爸爸連晨翔也在社群平台分享母女照片。（翻攝 連晨翔 臉書）

新手爸爸連晨翔也在社群平台分享母女照片，情緒滿溢寫下：「從第一眼看到妳開始，我承認我已經是女兒傻瓜。」他感性表示，最大的願望就是妻女平安幸福，「我會好好照顧這個家，辛苦老婆了，謝謝妳。」夫妻甜蜜互動與一家三口的幸福畫面，也讓粉絲湧入留言祝福「恭喜升格一家三口」、「小公主太可愛了」。

