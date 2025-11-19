劉品言平安產女「連晨翔深情視角」曝光！ 浪漫告白妻女：好愛兩位公主

演員劉品言今（19日）迎來人生新篇章，在中午12點宣布已經順利生下女兒，和老公連晨翔正式升格為新手爸媽。她在社群平台分享初為人母的悸動，用溫柔語氣向寶寶告白：「歡迎你來到這世界上，謝謝你選擇了我們成為你的父母。」一段話滿是期待與感動。

劉品言透露初見寶寶的感動，女兒可愛模樣讓她又驕傲又心軟：「臉圓圓、鼻子高高、腳長長，應該是衝著漂亮來的吧。」她謝謝老公連晨翔一路陪伴著她，只不過對方為她們母女倆拍照時，竟捕捉了她半閉著眼睛的模樣，令劉品言有些好笑：「在你眼裡的迷之角度。」然而連晨翔嘴甜誇老婆和女兒都很漂亮，夫妻倆互動溫馨，也讓粉絲看了忍不住跟著微笑。

劉品言分享老公拍的「迷之角度」。（圖片來源：臉書 劉品言 Esther LIU）

初為人父的連晨翔同樣感動滿滿，PO文中坦言一看到女兒就被融化，直接認證自己「已經是女兒傻瓜」，並向妻女喊話：「我好愛妳們，最大願望就是妳們倆位公主都要平安幸福快樂。我會好好照顧這個家，辛苦老婆了，謝謝妳。」短短幾句話，流露滿滿責任感與甜蜜。

連晨翔自曝從見到女兒第一眼，就已成為女兒傻瓜。（圖片來源：臉書 連晨翔 Simon）

為了保護女兒隱私，兩人並未公布寶寶出生時間、體重、長相，但透過經紀人分享了孩子的小名，就叫做「連TT」。經紀人表示生產十分順利，「TT沒有讓媽媽太辛苦，是個平安健康的寶寶」，代替夫妻倆向外界滿滿的關愛致謝。

