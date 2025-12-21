劉品言怒了！目睹女星「主動獻吻」連晨翔 突暴走開嗆：渣男

記者宋亭誼／台北報導

章廣辰（左）、連晨翔（右）在美食節目抽到同組，雙方維持表面友好。（圖／TVBS提供）

連晨翔、劉品言今年6月宣布閃婚、懷孕雙喜訊，日前愛女「連TT」也已經平安出生。連晨翔與劉品言在劇集《舊金山美容院》結緣，近來劇情進入高潮，連晨翔參加美食競賽節目，卻因昔日好兄弟章廣辰背地裡動手腳，在第二輪面臨淘汰危機，事業失利的同時，感情世界卻有驚人發展，他與劉品言、孫淑媚的三角關係全面攤牌，情感修羅場令人屏息以待。

孫淑媚（左）利用工作之便，把握與連晨翔相處的機會。（圖／TVBS提供）

連晨翔劇中順利晉級「與世界一起早餐」第二輪比賽，卻抽到與已反目的好兄弟章廣辰一組。兩人在節目上表面友好，實際上卻各懷心思，比賽過程中，章廣辰意外得知對手私下賄賂評審的黑幕，決定借題發揮、暗中操作，導致連晨翔的「舊金山美容院」慘遭淘汰。在製作人揭露黑幕真相後，再度回到比賽的連晨翔，向章廣辰宣戰：「如果你要耍手段，我會用參賽者身分打敗你，等著啊！」

事業路歷經波折之際，連晨翔的感情世界也高潮迭起，孫淑媚飾演的電視節目製作人孫淑媚對連晨翔特別關照，藉由工作之便頻繁互動，兩人一同到餐廳慶祝時，恰逢「親10秒送五花肉」活動，女方毫不猶豫親上去。突如其來的「五花肉之吻」竟被同樣來用餐的劉品言撞見，讓她回想先前連晨翔打架完，在心思紛亂下向自己告白，隔日卻隻字不提一事，為此耿耿於懷。

劉品言（右）嗆連晨翔（左）告白又裝沒事，簡直是渣男。（圖／TVBS提供）

三人的情感衝突在一場脫口秀演出過程中全面引爆，孫淑媚透過表演「男女之間是否存在純友誼」的段子，當眾告白連晨翔劇中角色：「江之浩！我們不要純友誼了，好不好？」她的驚喜示愛卻引發劉品言暴走，質問連晨翔：「你都已經跟我告白，還裝沒這件事，這不是渣男，是什麼？然後你親她，還不跟她在一起，這算什麼啊？」連晨翔面對工作搭檔孫淑媚的直球告白以及青梅竹馬劉品言的尖銳逼問，會如何反應，令觀眾十分好奇。

孫淑媚分享汪君倪是過往從未嘗試過的角色類型，個性強悍、直接，又帶著獨特幽默感，透露為了這場脫口秀告白戲，前後準備三到四個月，反覆琢磨段子與節奏。正式拍攝時，除了原本的內容也加入即興表演，效果出乎意料地好，讓她直呼：「真的很有成就感。」

