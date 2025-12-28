劉品言曝「轉變身份」最大變化！ 連晨翔劇中第一次約會根本災難

劉品言在《舊金山美容院》中與連晨翔組成CP終於修成正果，從多年「友達以上、戀人未滿」正式升級為情侶，卻在確認心意後立刻迎來現實考驗。戀情剛起步，江之浩的「鋼鐵直男」體質與揮之不去的身世陰影，雙雙成為兩人關係的試煉。

劉品言和連晨翔。（圖／TVBS）

劉品言飾演的林麗穎與連晨翔飾演的江之浩首次約會堪稱災難現場，江之浩不只搶先吃掉女友的牛排，還無視穿搭氛圍硬排保齡球行程，甚至脫口形容對方造型像「青花瓷」，補上一句「有點老氣、只有一點點胖」。一連串無自覺踩雷，直接點燃林麗穎怒火，也讓連晨翔戲外被調侃的「求生欲偏低」形象，意外與角色高度貼合。

劉品言和連晨翔。（圖／TVBS）

情感拉鋸之際，江之浩長年壓抑的身世創傷全面爆發，陷入自責與無力的低潮，關起早餐店、拒絕與世界連結。林麗穎不願放手，換上洋裝主動約他外出，最終含淚直球攤牌：「你有想像過我們的未來嗎？有家庭、有小孩的未來。我有！我會陪你繼續走下去。」一句話成為兩人關係的關鍵轉折。

現實中，劉品言分享角色成為女友後，造型從中性轉為洋裝與高跟鞋，女人味更為鮮明。談到「美女」的標準，她笑說顏質、氣質與禮貌缺一不可，也感嘆要隨時優雅並不容易，「穿著性感洋裝與高跟鞋，其實很辛苦。」