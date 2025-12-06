劉品言淚崩！親揭聽到女兒「洪亮哭聲」奇妙瞬間 一家合跳「3人舞」迎接出生
37歲女星劉品言今年6月宣布與小4歲男星連晨翔結婚，並成為台北電影節史上第一位懷孕的主持人，並於11月19日公布愛女「連TT」誕生喜訊。初為人父的連晨翔當時感動表示已註定成為「女兒傻瓜」，劉品言也在臉書公開一系列生產當天的側拍照，字字句句真情流露，透露自己在聽到女兒哭聲的第一瞬間，「讓我也哭了，像完成任務了！感恩你平安健康！」
當媽媽生產 是生命裡最奇妙的一天
女兒接近滿月了，劉品言才好好翻看自己的生產紀錄，有感而發表示：「打開一張張照片，再次深刻的體會，那天，是我生命裡最奇妙的一天。」她形容自己在手術室中情緒複雜，分不清緊張與興奮的比例，但醫療團隊「以專業作為基調的輕鬆」氛圍，讓她得以安心迎接與女兒的初相見。
女兒「洪亮哭聲」讓她落淚 達成「成為媽媽的第一階段」
她回憶第一次見到寶寶的時刻，女兒發出「非常洪亮的哭聲」，讓她也忍不住哭了出來，直言：「像完成任務了，感恩你平安健康。」劉品言形容「對你是既陌生又過分熟悉的心情，卻又在你躺在我懷裡的瞬間確定，我會永遠愛你。」
貼文最後，劉品言笑說生產日的片多是「感動瞬間」，較具衝擊性的畫面則留給自己收藏，並附上一張比生產當天還緊張的母親與先生的合照。「附上一張比生產當天比我還緊張的太后與先生，（卻是完妝完髮，因為要跟連踢踢初見面。）」
有趣的是，劉品言與連晨翔在生產前還拍了一段跳螢光舞的畫面，曾是SpeXial成員的連晨翔說好久沒人找他跳舞，「居然是另一團（Sweety）的劉品言，接著夫妻倆就開始打扮，還不忘畫出「連TT」的位置，兩人跳了一段逗趣螢光舞。網友笑說：「好可愛！連北鼻都一起跳了！」、「好甜、好可愛、好喜歡！」
