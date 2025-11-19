劉品言生了！ 曝女兒「衝著漂亮來的」連晨翔秒告白
劉品言生了！她於19日正中午報喜，平安生下女兒，還告白了老公連晨翔：「謝謝你一直都在，在你眼裡的迷之角度，你都說我跟女兒很漂亮。」老公連晨翔則是告白：「我好愛妳們，最大願望就是妳們倆位公主都要平安幸福快樂。我會好好照顧這個家，辛苦老婆了謝謝妳。」
劉品言經紀人稍早也回應，曝光女兒小名是「TT」，生產過程很順利：「TT沒有讓媽媽太辛苦，是個平安健康的寶寶，謝謝大家的愛與祝福。」
劉品言今年六月宣布與連晨翔登記結婚，並同時公布懷孕好消息，令眾人又驚又喜。劉品言曾於七月挺著大肚主持台北電影獎，今年十月也才剛帶著孕肚走完金鐘獎紅毯。
連晨翔先前受訪時曾大方表示，與劉品言2024年底左右在一起，兩人相識已久，究竟是哪一刻開始產生情愫？他自己也說不清楚，但拍《舊金山美容院》時，其實很害怕劉品言的氣場，是直到殺青後，兩人才有進一步的交流。
連晨翔笑稱，劉品言蠻難追的，起手式是先約對方吃飯，盡量不讓對方秀到太強烈的追求意味。而兩人交往後，幾乎沒有什麼曖昧的過程，不過自己很快就確定想與對方結婚：「我會很想老婆是她。」
劉品言發文
歡迎你來到這世界上
謝謝你選擇了我們成為你的父母
臉圓圓，鼻子高高，腳長長
應該是衝著漂亮來的吧
感謝所有守護，我們都平安
謝謝 連晨翔 Simon 一直都在
在你眼裡的迷之角度，你都說我跟女兒很漂亮
