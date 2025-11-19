劉品言生了！升格當媽 親曝女兒長相：衝著漂亮來的吧

【緯來新聞網】女星劉品言今（19日）公布喜訊，誕下女兒，升格當媽媽。她在社群平台分享初為人母的心情，透露寶寶平安誕生，夫妻倆滿懷感動地迎接新生命到來。

劉品言生了。（圖／IG）

劉品言以溫柔文字向新生兒告白：「歡迎你來到這世界上，謝謝你選擇了我們成為你的父母。」她形容孩子外貌特徵，「臉圓圓、鼻子高高、腳長長」，還笑稱「應該是衝著漂亮來的吧」，語氣滿是喜悅與疼愛。



她也感謝所有在產程中守護他們的醫護團隊，並開心宣布「我們都平安」，向外界報平安。另一半連晨翔也在這段期間給予滿滿支持，她甜蜜喊話：「謝謝你一直都在。在你眼裡的迷之角度，你都說我跟女兒很漂亮。」夫妻間互動溫馨，讓粉絲直呼感動。



消息曝光後，許多好友與粉絲紛紛湧入留言祝福，恭喜她迎來人生全新階段。

