劉品言生了！女兒臉圓鼻高腿長長「衝著漂亮來的」 連晨翔反應曝光

劉品言和連晨翔女兒出生。（翻攝自劉品言粉絲專頁）

37歲演員劉品言和連晨翔因戲結緣，劉品言上月還挺著9個月孕肚走金鐘紅毯，兩人女兒今（19日）日報到，劉品言透過社群媒體發文歡迎女兒到來，並感謝丈夫連晨翔一直都陪在身邊，還笑虧連晨翔「在你眼裡的迷之角度，你都說我跟女兒很漂亮」。

劉品言今天透過社群媒體發出3張照片，除了有她抱著女兒的溫馨母女照，也有一家三口的手腳合照，產後氣色看起來相當好。

劉品言發文寫下，「歡迎你來到這世界上，謝謝你選擇了我們成為你的父母，臉圓圓，鼻子高高，腳長長，應該是衝著漂亮來的吧😍感謝所有守護，我們都平安」，她也特別感謝丈夫連晨翔一直都在，並且幫她們母女拍下溫馨合照，劉品言向丈夫喊話「在你眼裡的迷之角度，你都說我跟女兒很漂亮」。

連晨翔也馬上公開向女兒示愛，大方坦承「我是女兒傻瓜！」

