劉品言生了！女兒鼻挺+腳長「衝著漂亮來的」 連晨翔甜喊成傻瓜

女星劉品言今年6月官宣與小3歲男星連晨翔結婚，同時也宣布兩人已有愛的結晶，兩人因拍攝戴愛玲MV〈不想聽見的歌〉相識，之後又合作戲劇《舊金山美容院》定情。

今（19）日劉品言在社群報喜訊，她已經誕下女兒了，還開心寫下「歡迎你來到這世界上，謝謝你選擇了我們成為你的父母，臉圓圓、鼻子高高、腳長長，應該是衝著漂亮來的吧。」她也不忘感謝丈夫連晨翔陪伴，也大灑狗糧「在你眼裡的迷之角度，你都說我跟女兒很漂亮」。

連晨翔也同步發文，說從第一眼看到女兒開始，就承認自己已經是女兒傻瓜，最大願望就是老婆女兒兩位公主都要平安幸福快樂，也甜喊「我會好好照顧這個家，辛苦老婆了謝謝妳」！

廣告 廣告

責任編輯／施佳宜

更多台視新聞網報導

金鐘60／劉品言「挺8月孕肚」氣場全開 腳踩「恨天高」走紅毯

劉品言去年生日會連晨翔「驚喜現身」 網驚：早暗藏玄機！

MV結緣！連晨翔暖舉擄獲劉品言的心 「定情作」曝光