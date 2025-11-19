CTWANT

劉品言生了！ 曝女兒長相：是衝著漂亮來的

周刊王CTWANT |林俐瑄
劉品言報喜，平安產下女兒。（圖／翻攝臉書）
劉品言與連晨翔喜迎女兒誕生，她稍早在臉書PO出握住寶寶腳丫的照片，向外界報喜。

劉品言發文感性提到，「歡迎你來到這世界上，謝謝你選擇了我們成為你的父母。」並透露女兒長相臉圓、鼻子高、腿長，集結父母的好基因，連晨翔也猛誇母女都漂亮。

劉品言臉書全文：

歡迎你來到這世界上

謝謝你選擇了我們成為你的父母

臉圓圓，鼻子高高，腳長長

應該是衝著漂亮來的吧

感謝所有守護，我們都平安

謝謝 連晨翔 Simon 一直都在

在你眼裡的迷之角度，你都說我跟女兒很漂亮

