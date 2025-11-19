劉品言生了！ 曝女兒「臉圓鼻子高長腿」：歡迎來到這世界

台北市 / 武廷融 綜合報導

藝人劉品言6月初公布與連晨翔結婚且懷孕的好消息，今(19)日順利產下女兒，劉品言透露女兒「臉圓圓，鼻子高高，腳長長，應該是衝著漂亮來的吧！」網友也紛紛留言恭喜他們。

藝人劉品言今年6月9日無預警宣布，與連晨翔已經結婚且升格當媽咪的好消息，讓演藝圈相當驚訝，同時獻上祝福。而劉品言日前挺著8個月大的孕肚，腳踩12.5公分高跟鞋走金鐘獎紅毯，也成為紅毯焦點。

而劉品言今日宣布女兒誕生，她發文表示「歡迎你來到這世界上，謝謝你選擇了我們成為你的父母」，劉品言也透露女兒臉圓圓、鼻子高高、腳長長，「應該是衝著漂亮來的吧」。她也向大家報平安，並感謝老公連晨翔一直都在，「在你眼裡的迷之角度，你都說我跟女兒很漂亮」。

