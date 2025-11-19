劉品言生了！甜曬「母女緊擁」合照喊：衝著漂亮來的

劉品言生下女兒。（圖／翻攝自劉品言Instagram）





劉品言與連晨翔6月初無預警宣佈懷孕、結婚喜訊，收穫大批粉絲祝福，今（19）日順利生下第一胎女兒，她在社群平台上曬出母女幸福合照，劉品言緊擁女兒在懷中畫面幸福洋溢。

連晨翔也曬出父女合照。（圖／翻攝自連晨翔Instagram）

劉品言今日在Instagram發文，宣佈當媽的好消息：「歡迎你來到這世界上，謝謝你選擇了我們成為你的父母，臉圓圓，鼻子高高，腳長長，應該是衝著漂亮來的吧，感謝所有守護，我們都平安。」劉品言謝謝老公連晨翔，一直都在身旁陪伴：「在你眼裡的迷之角度，你都說我跟女兒很漂亮。」

連晨翔也發文曬出父女合照，幸福喊話愛妻劉品言和女兒：「從第一眼看到妳開始，我承認我已經是女兒傻瓜。我好愛妳們，最大願望就是妳們倆位公主都要平安幸福快樂。我會好好照顧這個家，辛苦老婆了謝謝妳。」



