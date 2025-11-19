劉品言生了！迎愛女誇：衝著漂亮來的 連晨翔甜曬合照

藝人劉品言與連晨翔6月宣布雙喜臨門，19日兩人透過社群平台分享喜訊，表示女兒已平安出生。連晨翔感性表示，從第一眼見到女兒的那一刻起，他就知道自己已是「女兒傻瓜」，並承諾將全力守護母女倆，「我好愛妳們，我會好好照顧這個家，辛苦老婆了謝謝妳」。

連晨翔、劉品言19日透露女兒已出生。（圖／翻攝自劉品言、連晨翔臉書）

劉品言19日發文。（圖／翻攝自劉品言臉書）

連晨翔19日發文。（圖／翻攝自連晨翔臉書）

連晨翔稱讚劉品言與女兒漂亮。（圖／翻攝自連晨翔IG）

劉品言19日在臉書粉絲專頁與IG發文，形容女兒臉圓圓、鼻子高高、腳長長，笑稱她「應該是衝著漂亮來的」，也感謝連晨翔一直陪伴在身旁，且總是誇她和女兒都很漂亮。

此外，劉品言8月過生日時，開心表示今年收穫「小孩、先生、自己的家庭」3樣珍貴禮物，同時也感性表示，「回顧自己的一生，很有時光飛逝感，幸好我遇到了好多人、做到了好多事，收穫滿滿甚是感恩。」

劉品言8月生日時收到連晨翔送的禮物。（圖／翻攝自劉品言、連晨翔IG）

當時連晨翔送了手機、手機殼和一束花當生日禮物，劉品言在IG限時動態分享相關動態時，則開玩笑表示：「明年就有人跟你說父親節快樂了，但還是會過我的生日。」夫妻倆10月出席定情劇《舊金山美容院》的開播記者會時，劉品言也誇讚對方懂得照顧她的需求，也都很努力在接住她的情緒，特別是在飲食方面相當貼心，讓她感受到滿滿的愛。

