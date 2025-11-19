劉品言生了 連晨翔宣告成女兒傻瓜

37歲的劉品言今年6月帶球嫁小她4歲的連晨翔，兩人19日同步在社群宣布愛女「連TT」已出生，連晨翔更表示從看到女兒那刻就注定是女兒傻瓜，未來會用盡全力保護她們母女。據悉，劉品言其實約半個月前就已順產，只是夫妻倆都相當低調，但身邊至親好友都早已得知喜訊。

劉品言寫道：「歡迎妳來到這世界上，謝謝妳選擇了我們成為妳的父母，臉圓圓，鼻子高高，腳長長，應該是衝著漂亮來的吧，感謝所有守護，我們都平安」。連晨翔也發文：「從第一眼看到妳開始，我承認我已經是女兒傻瓜。我好愛妳們，最大願望就是妳們兩位公主都要平安幸福快樂。」

此外，自《我愛黑澀會》出道的玉兔，2022年與導演Howard結婚，同年底生下兒子姆姆。她18日深夜分享女兒出生、正式成為二寶媽的喜訊，「今天早上彌彌登陸地球了」，更謝謝老公在她懷孕期間一手包辦家事，照顧大兒子，也開心兩人兒女雙全的湊成一個「好」字，完成心中的人生里程碑。