劉品言生了！連晨翔「初為人父首露面」 陪進產房還立人設要鎮靜

藝人劉品言與連晨翔喜獲千金，連晨翔首度以新手爸爸身分露面分享心情。他透露自己陪同劉品言進入產房時，特意設定「實習醫生」角色來保持鎮定。這位新手爸爸表示，看到劉品言生產過程中展現母愛的偉大令他感動，現在每天工作結束後都會立刻前往月子中心探視妻女。連晨翔強調為了「賺奶粉錢」會更加努力工作，同時也坦言自己已開始朝「女兒傻瓜」的道路邁進，最大願望就是兩位公主平安快樂。

連晨翔（左）分享初為人父的心情，（右）方志友獻上祝福。（圖／TVBS）

連晨翔分享初為人父的喜悅時表示，整個生產過程令人不可思議。由於劉品言打了麻藥，在產房時還能與他哈拉、微笑交談，氣氛相當輕鬆。為了在產房中不顯得慌張，連晨翔笑說給自己設定了一個角色，他說自己就像一個醫學院的實習生進到產房，藉此保持冷靜。這個「人設」讓他在整個過程中都能維持鎮定，但他也表示劉品言似乎比他更感性，從中體會到母愛的偉大。

雖然連晨翔在產房中刻意保持鎮定，但他仍非常心疼妻子的辛勞。如今成為一家三口，連晨翔每天的例行公事就是工作結束後立即趕往月子中心看望妻子和女兒。當被問到是否會為了小孩減少工作量時，連晨翔堅定地回答不會，因為「要賺奶粉錢」，反而需要比以前更努力工作。他也向劉品言表達感謝與承諾，說道會把她們照顧得很好。

連晨翔承諾要給兩位公主幸福美滿的日子。（圖／翻攝自連晨翔IG）

劉品言也在社群媒體上分享了喜悅，她在Instagram寫下「生父眼裡的我們，迷之角度」，展現新手媽媽的幸福心情。而連晨翔則大方放閃，表示「兩位公主不論怎樣都是最漂亮」，展現出濃濃的父愛。從連晨翔的言談和社群媒體分享中可以看出，他已經完全沉浸在當爸爸的喜悅中，並努力朝向「女兒傻瓜」這條路邁進，全心全意地愛護和照顧他的兩位「公主」。

