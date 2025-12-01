劉品言產前就經歷「孕婦突然要生」 金鐘女星用塑膠袋接羊水！自嘲畫面太荒唐

朵拉謝雨芝客串演出即將生產的孕婦。TVBS提供

朵拉（謝雨芝）今年金鐘獎獲實境節目主持人獎肯定，在《舊金山美容院》中客串演出，飾演到老闆家中拿重要文件卻突然羊水破的孕婦「淑筠」，巧的是，劇中就與近日剛生產、成為新手媽媽的劉品言對戲。

為了詮釋孕婦，朵拉事前特地去觀察懷孕朋友走路的姿態，羊水破的細節更是特別去問媽媽，並透露：「因為她生我的時候就是在工作到一半突然破水。」竟與劇中情節類似。

至於劇中用塑膠袋把下半身包起來的畫面，朵拉笑說原本不是這樣的：「一開始只是想用布，結果走戲時剛好有大塑膠袋，導演突發奇想就成了那幕荒唐又好笑的畫面。」

朵拉謝雨芝客串演出工作十分盡責的麵包品牌職員。TVBS提供

另外，《舊金山美容院》中「鄧家」爆發權力鬥爭，向來受父親倚重的鄧惟康（楊銘威飾）因收回扣遭降職；大姊鄧惟潔（楊晴飾）趁勢反攻，冷冷向弟弟嗆聲：「這局，我贏了。」

楊晴（左）與楊銘威飾演姊弟，兩人水火不容。TVBS提供

首次詮釋壞人的楊銘威笑說：「鄧惟康真的太壞了！」他也打趣表示因為鄧家關係緊張，「家人之間不用培養感情啦」。楊晴則心疼角色，認為鄧惟潔其實只是想被父親看見，所以不惜犧牲自己的感情，感嘆：「演起來心裡真的很酸。」



