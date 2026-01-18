劉品言產後3個月認「不滿意身材」：感受到焦慮 連晨翔生存慾爆棚！5字甜誇老婆

劉品言（左）與老公連晨翔新年第一個旅行是跟朋友一起露營。翻攝IG @esther88

劉品言去年11月宣布生下女兒「連踢踢」，日前在社群上發文分享新年第一個旅行是去露營，其中更坦言對於目前身材有點焦慮，被虧拍照技術不佳的「隊友」連晨翔則「生存慾」爆發，留言猛誇老婆：「明明就很美。」

劉品言發文說：「新的一年開始，沒幾張自己的照片，除了隊友拍照技術不好說以外，還在適應升級的日常，找回自己的生活節奏。還有我感受到了焦慮，現在的我還不是自己滿意的樣子，沒什麼動力為自己按下快門。站在衣櫃前，怎麼還是找不到幾件可以穿的下的衣服呢？」

劉品言坦言對自己產後狀態還不滿意。翻攝IG @esther88

自我喊話已做最困難的事：生了小孩

不過劉品言也喊話：「人生很長，也許無法什麼都做到完美，但要有重來的勇氣，也是在運動上學到的一課，打掉重練就是了，人生能自己控制的事，都不困難，而且我們做了最困難的事了，我們生了小孩。」並認為：「美醜從來都與胖瘦無關，在健康前提下的審美裡，找到自己各個階段美的樣子。」

劉品言積極運動恢復身材。翻攝IG @esther88



