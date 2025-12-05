劉品言當媽半個月！剖腹產女「手術室實況」突上傳
娛樂中心／李汶臻報導
37歲演員劉品言（言言）因精湛演技以及率真個性，圈粉無數。她今（2025）年6月無預警認愛小3歲男星連晨翔，當天直接震撼彈連發，「閃婚、懷孕」喜訊一次性全公開，消息震撼演藝圈。劉品言11月18日順利產女，今（5）日晚間在社群有感而發、上傳一系列剖腹產紀錄畫面，貼文最後還忍不住笑虧老公，為見女兒第一面竟還偷偷做「這件事」。
劉品言與連晨翔6月9日官宣喜訊。（圖／翻攝自劉品言IG@esther88）
劉品言和連晨翔在2025年6月9日官宣結婚喜訊，兩人彎道超車、一次性完成結婚、懷孕兩件人生大事，並在7月2日完成登記。自宣布懷孕喜訊後，劉品言時常透過社群分享升格寶媽的日常。今（5）日她透過臉書開心分享多張生產側拍照，邊翻照片邊鼻酸的她，回憶起女兒來到世界發出的第一聲洪亮哭聲，依舊十分感動。在生下女兒近半個月後，她再度回憶自己當下的心境表示：「我也哭了，像完成任務了」。
劉品言卸貨半個月，剖腹產女「手術室實況」突上傳。（圖／翻攝自劉品言IG@esther88）
劉品言迎接女兒感動落淚。（圖／翻攝自劉品言IG@esther88）
此外，劉品言也在貼文中透露，這次上傳的生產日照片全是感動瞬間。至於當天拍到比較衝擊的畫面，她貼心表示：「我就自己收藏了，請大家安心觀看」。而她最後還不忘附上一張照片出賣老公連晨翔，她透露先生和太后（劉媽嗎）生產當天比她本人還緊張；此外，還加碼爆料老公為了紀念「初見女兒」竟完妝完髮，讓她覺得無奈又可愛。
劉品言爆料老公連晨翔見女兒第一面超緊張，但依舊不忘「完妝完髮」迎接。（圖／翻攝自劉品言IG@esther88）
原文出處：劉品言「卸貨半個月」突喊：像完成任務！剖腹產女當天「老公真實狀態」曝
