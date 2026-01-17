劉品言當媽後認了生活焦慮！站在衣櫃前迷惘：不太滿意自己

劉品言分享當媽後的心聲，坦言還在適應升級的生活。（圖／IG@esther88）

藝人劉品言和男星連晨翔在2025年6月結婚後，育有一子，沉浸在一家三口的幸福時光。不過，自從升格當媽至今已經3個多月，面對突如其來的人生階段，不禁讓她道出心聲，一度站在衣櫃前猶豫片刻，貼文也勾起眾多媽媽的共鳴。

劉品言透過社群發文寫道，「新的一年的開始沒幾張自己的照片，除了隊友拍照技術不好說以外，還在適應升級的日常，找回自己的生活節奏...」她承認，從生活中感受到了焦慮，也不太滿意現在的樣子，「沒什麼動力為自己按下快門，站在衣櫃前，怎麼還是找不到幾件可以穿的下的衣服呢？」

不過，劉品言告訴自己，「人生很長，也許無法什麼都做到完美，但要有重來的勇氣，也是在運動上學到的一課，打掉重練就是了，人生能自己控制的事，都不困難」，她笑說，「而且我們做了最困難的事了，我們生了小孩，Mommy respect」。

最後，劉品言表示，「美醜從來都與胖瘦無關，在健康前提下的審美裡，找到自己各個階段美的樣子，新年第一個旅行是露營，大自然與朋友療癒」。似乎在勉勵自己的同時，也不忘和大家分享當媽後的心聲。老公連晨翔也在下方放閃：「明明就很美。」

大家紛紛留言給予鼓勵，「言言超美，你是我的生活的好榜樣」、「慢慢來就好，現在的妳很好看」、「妳很棒，因為妳做了很偉大的事」、「同樣是孕婦，被言言的話療癒了」、「不知道為什麼 很想謝謝你的文字⋯溫暖到我」。

