劉品言當媽滿1個月！曝光寶寶「正臉萌樣」喊想念月子中心

劉品言近日離開月子中心。（圖／翻攝自劉品言IG）





女星劉品言今年6月宣布與連晨翔結婚，上月夫妻倆迎來女兒誕生。近日她剛從月子中心畢業，不時在社群分享育兒日常，今（19）日她突感嘆「才check out沒多久，已開始想念月子中心的日子」，同時曬出女兒半張臉的照片，小小臉蛋露出圓滾滾的大眼睛，模樣十分可愛。

劉品言在IG曬出一系列在月子中心的照片，笑說以前總是聽姐妹們說想念月子中心的日子，現在該輪到自己說了，談及升格人母1個月的心得，她坦言在面臨身份轉換的過程中，「有幾天情緒來的沒來由，開心像是被強制關機」，雖然沒辦法將那些心情說出口，但卻在每次與寶寶親密互動時被深深療癒。

劉品言曝光連晨翔穿著睡衣的照片。（圖／翻攝自劉品言IG）

劉品言透露，在月子中心的日子裡，各方面都得到很完善的照顧，讓剛生產完的她感到自在輕鬆，更不忘虧連晨翔，「讓你的隊友就算還在耍寶，拍嗝安撫學習中，抱抱漸進式熟練，甚至還可以穿哺乳衣開玩笑，你也不會生氣了」，可見十分沉浸在幸福的氛圍中。

而原先以為住在月子中心會很無聊的劉品言，在經歷寶寶游泳、媽媽新生兒照顧及身體伸展課程，還有親友會客後，就發現時間匆匆過去了，她也分享連晨翔穿著白色成套睡衣的照片，引來連晨翔笑回「你出賣我」，夫妻倆互動十分有趣。



