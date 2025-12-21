劉品言直擊連晨翔「被追求者強吻」 氣炸罵尪「渣男」：這算什麼啊？

劉品言（右）嗆連晨翔告白又裝沒事，簡直是渣男。TVBS提供

連晨翔在TVBS《舊金山美容院》中飾演的「江之浩」參加美食競賽節目，竟因昔日好兄弟章廣辰背地裡動手腳，在第二輪面臨淘汰危機。事業失利的同時，感情世界卻有驚人發展，與劉品言、孫淑媚的三角關係全面攤牌。

劇中飾演電視節目製作人「汪君倪」的孫淑媚，對江之浩特別關照，藉由工作之便頻繁互動。兩人一同到餐廳慶祝時，恰逢「親10秒送五花肉」活動，女方毫不猶豫親上去。突如其來的「五花肉之吻」竟被同樣來用餐的林麗穎（劉品言飾）撞見，讓她回想先前江之浩打架完，在心思紛亂下向自己告白，隔日卻隻字不提一事，為此耿耿於懷。

三人的情感衝突在一場脫口秀演出過程中全面引爆。汪君倪透過表演「男女之間是否存在純友誼」的段子，當眾告白江之浩：「江之浩！我們不要純友誼了，好不好？」驚喜示愛卻引發林麗穎暴走，質問江之浩：「你都已經跟我告白，還裝沒這件事，這不是渣男，是什麼？然後你親她，還不跟她在一起，這算什麼啊？」

孫淑媚（左）利用工作之便，把握與連晨翔相處的機會。TVBS提供

孫淑媚分享汪君倪是過往從未嘗試過的角色類型，個性強悍、直接，又帶著獨特幽默感。透露為了這場脫口秀告白戲，前後準備三到四個月，反覆琢磨段子與節奏。正式拍攝時，除了原本的內容也加入即興表演，效果出乎意料地好，讓她直呼：「真的很有成就感。」

連晨翔、章廣辰兄弟情鬧翻！表面友好卻各懷心思

而江之浩順利晉級「與世界一起早餐」第二輪比賽，卻抽到與已反目的好兄弟鄧惟宇（章廣辰飾）一組。兩人在節目上維持表面友好，實際上卻各懷心思、各做各的。

章廣辰（左）、連晨翔在美食節目抽到同組，雙方維持表面友好。TVBS提供

比賽過程中，鄧惟宇意外得知對手私下賄賂評審的黑幕，決定借題發揮、暗中操作，導致江之浩的「舊金山美容院」慘遭淘汰。在製作人揭露黑幕真相後，再度回到比賽的江之浩，向鄧惟宇宣戰：「如果你要耍手段，我會用參賽者身分打敗你，等著啊！」



