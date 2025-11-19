劉品言老公連晨翔是誰？與許光漢激吻、 SpeXial男團出身、理想型喜歡「讓人開心快樂」根本老婆本人 | 柯夢波丹
連晨翔與劉品言今（9日)閃電宣布結婚喜訊，不僅結婚還同時公開懷孕好消息，直接雙喜臨門！這對螢幕情侶正式升格為準爸媽，讓全網驚呼同時也獻上祝福！你對這位高顏值新手人夫了解多少呢？Cosmo幫你整理出 6 個連晨翔的小故事，一起來認識這位帥氣的準爸爸吧！
>> 星聞直擊名人花邊 劉品言、連晨翔結婚了！驚喜宣布懷孕3個月，螢幕CP假戲真做，愛的告白：「謝謝妳接住我這個超級I人」
連晨翔小故事1. 雙喜臨門！戲里走進戲外的人生
連晨翔與劉品言因台劇《舊金山美容院》再度合作，戲里默契十足，戲外也悄悄擦出愛火。如今不只修成正果，還一次送上婚訊與懷孕的好消息，讓粉絲又驚又喜，喜訊更迅速沖上 Google 熱搜榜，羨煞眾人！
>>【劉品言專欄】一百分女友內心話 「親愛的你知道我對你的用心嗎」
連晨翔小故事2. SpeXial 男團出身
181cm 身高、立體五官的連晨翔，當年在東區服飾店打工時就被星探發掘，因此加入男團 SpeXial 出道。他也迅速成為團內人氣擔當，讓許多粉絲為他瘋狂！
連晨翔小故事3：「要找到能夠交心的靈魂伴侶」
談起感情觀，連晨翔不是沖動派，而是典型的觀察派。他曾公開表示，交往前會花很多時間相處了解，因為認為好感不等於喜歡。他的愛情三原則是——不勉強、不將就、不委屈。
他也認為，真正讓人心動的不是外表，而是能夠交心、有想法又讓人開心的靈魂伴侶，「我覺得漂亮的人很多，但比起外表，我覺得還是要看個性，讓人開心快樂、有想法的人，不然就會像是空殼，不管長得多帥多美，但都會老去，所以要找到能夠交心的靈魂伴侶」，這也對應到，他在公佈結婚喜訊時，對劉品言的表白：「謝謝妳用1公里以外都聽得到的笑聲接住了我這個超級 I 人。」果然劉品言就是他心裡對的人。
>>【專訪】連晨翔、吳子霏電影《一杯熱奶茶的等待》，面對生命中的遺憾，我們都要學會好好說再見
連晨翔小故事4. 曾陷合約糾紛
連晨翔在2017 年時突然退出 SpeXial，隨後他接演新戲，卻被可米指控雙方合約未結束，稱他是違約，連晨翔則反控可米帳務不清，表示雙方已經沒有合約關係，展開法律攻防戰，風波一時鬧得沸沸揚揚，而連晨翔回頭在看這段過往，也承認曾陷入低潮，所幸一切都已經過去，如今他也揮別這段複雜的過去，重新起步演藝工作也頗順遂。
連晨翔小故事5. 曾與吳子霏傳緋聞
連晨翔與演員吳子霏因合作電影《一杯熱奶茶的等待》而熟識，兩人曾被爆出一起出遊墾丁、逛台北東區，引發戀情猜測。
連晨翔小故事6. 與許光漢熱吻！
連晨翔曾驚喜客串現象級台劇《想見你》，不只出場驚喜，還大膽挑戰男男吻戲，對象還是當紅炸子雞許光漢！據傳為了拍出唯美角度，兩人足足親了好幾遍，這段橋段播出後立刻引發網友熱烈討論！
>>《想見你》結局彩蛋原來有三個版本！許光漢哭到眼淚停不住...看完你最喜歡哪一版？
>>劉品言、連晨翔結婚了！驚喜宣布懷孕3個月，螢幕CP假戲真做，愛的告白：「謝謝妳接住我這個超級I人」
>>【劉品言專欄】一百分女友：時光過了就沒了，凡事不要讓自己將就
>>【劉品言專欄】一百分女友內心話 「親愛的你知道我對你的用心嗎」
