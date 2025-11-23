劉品言逼問連晨翔初戀 被嫌進度太慢

劉品言（左）與連晨翔在《舊金山美容院》中的「友情」逐漸升溫。TVBS提供



劉品言11月19日剛分享與老公連晨翔的愛女誕生，在《舊金山美容院》中長期維持「友達以上、戀人未滿」的2人本周劇情也出現微妙變化，當他聊起臨臨早餐老闆的難忘故人時，意外勾起她對其初戀對象的好奇心，不停追問「是誰」？曖昧互動讓觀眾敲碗：「請趕上現實生活的進度啦！」

《舊金山美容院》多段感情線同步升溫，不僅劉品言嫉妒心爆棚、章廣辰直球護愛，楊晴更被撞見與已婚熟男曖昧互動，編劇、導演杜政哲也客串演出，透過劇組名義借劉品言飾演的「林麗穎」家拍攝，沒想到劇中林麗穎聽聞「劉品言本人」要到家裡拍戲，竟自我調侃：「聽說劉品言很胖。」即興發揮意外製造出笑點彩蛋。

廣告 廣告

另一對人氣組合也迎來大爆點，方志友飾演的「江之璐」在酒店上班，面臨大老闆開口包養，沒想到激發章廣辰飾演的「鄧惟宇」強烈的保護慾，當眾宣示：「我是她男友、我養她！」事後更深情告白，2人直接在酒店廁所上演火花四射的熱吻戲碼。

方志友談到與章廣辰的合作，笑說：「我們的相遇跟第1次接吻都很有『味道』，一開始是在家裡上廁所被他撞見，到後來在酒店廁所深情激吻。」兩段「廁所奇遇」讓她害羞又感到好笑。

首次詮釋酒店小姐的方志友因為酒量很差而非常緊張，導演甚至希望她模仿「BLACKPINK」成員Jennie的魅惑氣場，讓她忍不住在內心吶喊：「我哪模仿得了啦！」但她仍敬業地每天看對方的影片做功課，努力調整氣場。

更多太報報導

金馬62慶功｜陳雪甄奪女配遭禁漲價「沒物慾」 兒配音動畫也鍍金

金馬62慶功｜張震「幸運物」助攻稱帝 連跑3間廟足跡曝光

「TWICE」飆〈日不落〉掀高潮 子瑜嗨喊：終於來高雄了