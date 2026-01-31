劉品言遭拍「謎之角度」產後超真實狀態曝光 連晨翔帥照連發！急問網友一事求生存

劉品言（右）與連晨翔溫馨全家福曝光。翻攝臉書

劉品言產後坦言對自己身材現況還不滿意，手機中很少有自己的照片，「沒什麼動力為自己按下快門。」另一個原因是「隊友（老公連晨翔）拍照技術不好說。」日前她就分享她幫連晨翔拍照，以及老公幫她拍照的對比差異，還配上張惠妹名曲〈哭不出來〉顯示心情。

分享的照片中，劉品言與連晨翔雖處在同一個場景，她幫老公拍的都是帥照，連晨翔幫她拍的卻是許多「謎之角度」，差點看不出兩人在同一個地方，其中一張照片劉品言雙腳動作怪異，她傻眼喊：「我甚至不知道原來我的腳可以有這種角度？」無奈喊話網友：「求同溫層。」

劉品言（右）幫連晨翔拍帥照，自己卻換來各種謎之角度照片。翻攝臉書

連晨翔「求生慾」爆棚喊話：我努力！

連晨翔趕緊展現求生慾，除了大讚老婆攝影技巧：「太太攝影大神，隨手一拍都是大片。」也稱讚劉品言：「在我心中妳怎樣都美。」還特地放大「美」這個字。連晨翔還為此請教網友：「有好的攝影軟體推薦嗎？」網友虧他：「沒有軟體但有技巧。」他也承諾：「我努力。」、「我會好好研究。」

連晨翔承諾努力精進攝影技巧。翻攝IG @hsiang_5208

劉品言也分享為女兒「連踢踢」發送彌月禮，加上愛犬BOBO，一家四口拍攝溫馨全家福，同時不忘再虧老公，故意無奈表示：「照片這種事，還是交給專業的拍好了。」



