劉品言重逢初戀男友 竟當連晨翔面告白：繼續未完成的愛情

台劇《舊金山美容院》本週迎來情感與權力的雙線爆發，鄧惟宇與江之浩的兩條故事線同時急速升溫。章廣辰飾演的鄧家老么鄧惟宇，在母親的推動下正式踏入權力中樞；而另一端，連晨翔與劉品言飾演的青梅竹馬戀情，則因劉品言的初戀情人回歸，為兩人原本曖昧不明的關係，增添更多未知的變數。

劉品言（左）與初戀情人張耀仁（右）10年後重逢。（圖／TVBS 提供）

章廣辰在劇中一路以沉穩、低調的姿態在家族鬥爭中生存。由涵冷娜飾演的母親王柔儀一路推波助瀾，為他除去兄姊的阻攔，成功把兒子推上集團副總的位置。章廣辰談起接演這部戲的原因，因劇本及人物的多層次設定深深吸引他：「劇中角色的心路歷程很有趣，有讓人意想不到的反轉。」接著一本正經地開玩笑：「還有需要賺錢！」

提到拍攝最難的事，章廣辰認為是與飾演自己母親涵冷娜對戲，為了展現母子關係的疏遠，沒有特別與對方互動。但真正讓他驚訝的，是得知涵冷娜年紀其實只大他五歲：「她真的很年輕，原本以為至少大我一輪！」

涵冷娜（左）要求章廣辰與方志友分手，雙方起爭執。（圖／TVBS 提供）

而連晨翔與劉品言之間則陷入全然不同的情感危機，劉品言大學初戀男友張耀仁10年後回歸，讓連晨翔感到前所未有的不安。最讓人心碎的一刻，是意外聽到劉品言向張耀仁吐露後悔當初分手，甚至當眾告白：「我們沒有完成的愛情，可以繼續嗎？」這句話像一記悶棍，連晨翔選擇默默轉身離開，也讓觀眾替他揪心得喘不過氣。

連晨翔（左）與劉品言（右）的感情路 有不少阻礙出現。（圖／TVBS 提供）

另一方面，重新出發的連晨翔遇見賞識自己的電視製作人，由孫淑媚飾演的汪君倪，對方不僅提出參加美食競賽節目的機會，更大方稱讚他的才華與魅力，完全不掩飾自己的好感。日前連晨翔接受採訪，透露君倪是之浩的初吻，笑說：「江之浩和君倪之間是曖昧或是悸動，大家可以期待一下。」

