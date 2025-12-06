劉品言首曝光產房紀錄！淚告白女兒：「我會永遠愛你」
（記者蔡函錚／綜合報導）劉品言近日在社群發布多張產房照片，引起關注。她坦言直到最近才鼓起勇氣重新翻看那些影像，「打開一張張照片，再次深刻的體會，那天，是我生命裡最奇妙的一天。」貼文一出，掀起粉絲熱烈回應。
照片中，她聽見女兒第一聲洪亮哭聲時立刻落淚。她寫下：「感恩你平安健康，對你是既陌生又過分熟悉的心情，卻又在你躺在我懷裡的瞬間確定，我會永遠愛你。」畫面呈現出她作為新手媽媽的情緒湧動。
這些影像同時讓她回想孕期一路的過程。雖然母女僅隔著肚皮相伴，但所有資訊仍需靠醫療團隊協助才能得知，她表示：「明明只隔著肚皮，但什麼都要靠著專業醫師護理以及各種檢查，才能多知道你一些。」字句中充滿身為媽媽的依賴與感謝。
劉品言也提到，陪伴她走過生產日的是一整個專業團隊。從麻醉、剖腹到縫合，她形容：「文字只是幾個字，卻是多少人的心力。」在她的貼文中，可以看見對醫護團隊的深厚感謝。
回到當天的情境，她表示進入手術室後的緊張與興奮交錯，但醫師與護理人員專業而輕鬆的氣氛，讓她能安心迎接孩子到來。生產順利完成，也為她的人生增添全新身分。
貼文發布後，不少粉絲湧入留言，恭喜她平安生產，也稱讚她產後依然狀態良好。有人直言被她流淚的畫面深深打動，也有人祝福新生兒健康成長。
