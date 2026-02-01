劉品言「側身驚見震撼起伏」翻車流出！她怒點名「戰犯是他」冒大火

娛樂中心／綜合報導



女星劉品言2025年6月宣布與老公連晨翔結婚，同時公開自己懷孕消息，並順利於年末迎接女兒誕生，常在社群分享生活的劉品言，近日則曬出一系列產後與老公互動畫面，其中她與連晨翔分別幫對方拍下出遊美照，沒想到成果卻讓劉品言大傻眼，忍不住曬出冤情滿滿的畫面，苦笑在網路上尋找「同溫層」讓上萬名粉絲看了忍不住笑出來。





劉品言曬出自己拍攝老公照片，讓網友猛誇帥氣。（圖／翻攝自IG@esther88）

劉品言於個人經營IG帳號曬出一系列「夫妻互拍成果照」，只見他先是公開自己視角的連晨翔，只見不只背後取景乾淨明亮，連晨翔帥氣動作、完美身形比例都被捕捉，緊接著劉品言又曬出連晨翔拍下的自己，接連按下快門的連晨翔捕捉的愛妻，與前一秒劉品言照下成果呈現「相反風格」，隨興捕捉的身影，讓劉品言冤屈滿滿的在貼文放上「雙手一擺」的無奈心情全顯現。

劉品言公開連晨翔拍下自己畫面，讓網友忍不住笑出來點名連晨翔出來面對了。（圖／翻攝自IG@esther88）





劉品言介紹：「老婆拍的街拍VS老公拍的街拍」，並表示「懂的都懂」、「求同溫層」，讓超過3.8萬名網友急忙到場關心：「是不是有講過，全身照地板不要留這麼多！（來來來來，你過來）」、「我不小心笑出來」、「我懂，拜託揪團報名攝影課」、「懂到不能再懂」、「怎麼差那麼多」，連晨翔本人則跳出來試圖解釋：「不是那個….妳聽我說…」，讓網友開玩笑吐槽：「不要說了，趕快去上攝影課」、「哈哈哈哈沒有人要聽你說」、「你完蛋了～言言把你拍得那麼帥，你竟然把你老婆拍成這樣子」。





