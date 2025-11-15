劉品言《舊金山美容院》見猛男驚叫！甜喊連晨翔「捕蚊燈」原因曝

劉品言在《舊金山美容院》撞見猛男。（圖／TVBS）

劉品言在新劇《舊金山美容院》中飾演居家清潔公司員工，與飾演丈夫的連晨翔有諸多趣味互動，劇組花絮精采度不亞於正片。最新劇情描述一群外型陽光帥氣的「早餐店五帥」，其中數位是曾經誤入歧途後重新做人的更生人，故事傳達正向能量。連晨翔為此劇增重21公斤，與章廣辰、賴東賢、陳彥廷及洪浩倫共同經營的早餐店，演出火花四射的精彩劇情，吸引觀眾目光。

劉品言在《舊金山美容院》撞見猛男。（圖／TVBS）

在《舊金山美容院》的拍攝現場，劉品言有一幕戲需要撞見剛洗完澡的男主人，讓她當場笑場。劉品言笑著表示：「我剛來不及看啦，可惡！」嘴上說不要，但心裡的反應卻很誠實，這樣的反差讓劇組氣氛輕鬆愉快。

劉品言與連晨翔這對夫妻，私下互動也相當俏皮。雖然對外宣稱兩人是在殺青後才譜出感情線，但從花絮中可見，或許在拍攝期間彼此就已有好感。劉品言在殺青前不到兩週才發現連晨翔的一個特點，她形容連晨翔是「捕蚊燈」，只要他在場，蚊子都只叮他，讓她完全沒被叮到。

連晨翔為了這部戲非常拚命，增重了21公斤來符合角色需求。在劇中，他與章廣辰、賴東賢、陳彥廷及洪浩倫共同經營早餐店，五人的互動充滿火花。劇情描述這群被稱為「早餐店五帥」的年輕人中，有幾位是更生人，他們成長過程坎坷，曾經誤入歧途，但最終大徹大悟，帶給觀眾滿滿的正能量。除了正片內容精彩，劇組成員在鏡頭外的互動也讓觀眾見識到他們之間的好感情，這種反差萌的表現更增添了觀劇樂趣。

