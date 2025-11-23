劉品言、連晨翔之間出現「第三者」 遭逼問初戀對象！感情發生驚人變化
劉品言與連晨翔近日宣布女兒「連踢踢」出生，兩人合作的《舊金山美容院》中，「友達以上、戀人未滿」的微妙關係，將出現微妙變化，竟是因出現「第三者」，引爆劉品言飾演的「林麗穎」大吃飛醋。
連晨翔飾演的「江之浩」在劇中聊起過去公司「臨臨早餐」老闆的難忘故人時，意外勾起麗穎對江之浩初戀對象的好奇心，不停追問：「是誰？」曖昧互動讓觀眾敲碗：「請趕上現實生活的進度啦！」
導演巧妙客串！劉品言自我吐槽：很胖
而編劇兼導演的杜政哲更客串演出，透過劇組名義借林麗穎的家拍攝。沒想到劇中林麗穎聽聞「劉品言本人」要到家裡拍戲，竟自我調侃：「聽說劉品言很胖。」即興發揮意外製造出笑點彩蛋。
