劉品言、連晨翔結婚生女 陳孝萱、方志友：我們都有功勞

記者周毓洵／臺北報導

中視《舊金山美容院》陳孝萱、方志友前往小林髮廊體驗「一日設計師」，兩人親自幫顧客吹整造型，也順勢聊起拍戲點滴與私下趣事。最讓人驚喜的是，談到好友劉品言與連晨翔結婚、生女的好消息，兩人異口同聲笑說：「我們真的有一點小功勞！」

拍攝《舊金山美容院》期間，演員們私下感情相當好，陳孝萱與方志友更曾主動當起「潤滑劑」，不只安排吃飯、唱歌，還默默搓合劉品言、連晨翔。如今看到好消息成真，兩人直呼又驚又喜，「真的很替他們開心，也覺得有參與到一點點幸福。」

廣告 廣告

在戲中，陳孝萱與檢場、連晨翔、方志友飾演一家人，她坦言當初角色「賴秀容」殺青時，心裡非常不捨，「她是一個很樂觀、很有能量的媽媽，總是先想著怎麼幫助別人。」隨著劇情起伏，她也真的投入到像對待自己孩子一樣的情感，直說是打從心裡喜歡這部戲。

回憶最難忘的一場戲，陳孝萱透露是在角色倒下、躺在擔架上的時候，「眼淚一直流，但角色其實不能哭，只能硬忍著。」直到導演喊卡，她的情緒還是久久無法抽離，成為拍攝過程中最深刻的回憶之一。

戲外的陳孝萱同樣是個暖心媽媽，和20歲的兒子感情非常好。去年耶誕節兒子返臺、跨年也一起度過，兒子還會貼心準備禮物。她笑說自己算是開明派家長，兒子大小事都會和她分享，「如果他交女朋友，我也很樂意當愛情軍師。」

12月底剛過完生日的方志友，也分享了生活中的小確幸。老公楊銘威送她機票與飯店，全家一起旅行；而女兒親手寫的卡片，更讓她感動不已，「她寫謝謝媽媽把我變到這個世界上來冒險，希望我能當個快樂的媽媽。」

陳孝萱（左）、方志友（右）為宣傳《舊金山美容院》，前往小林髮廊體驗一日設計師。（中視提供）

聊到劉品言、連晨翔結婚生女，陳孝萱（左）與方志友（右）笑稱：「我們都有功勞」。（中視提供）