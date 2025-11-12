劉哲彰10年7度質詢文小11用地 侯友宜允諾重評估設校需求
CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導
新北市議員劉哲彰在市政總質詢中，再次向新北市長侯友宜關切新店「文小11」用地的規劃方向。劉哲彰指出，他自2016年至今，已為此案追蹤近10年、7度質詢，但該地至今仍未有明確用途與時程，讓新店市民的期待一再延宕。
劉哲彰強調，文小11地點優越、緊鄰捷運站，是新店難得的文化基地，他主張面對少子化趨勢，市府應重新評估新店增設國小的必要性，尤其該地曾評估引進國際學校，但計算後發現租金恐超過一年1億元，連最有實力的私立學校都無力負擔，國際學校方案已不可行。他建議市府應將該地善加利用，規劃為藝文中心、圖書館或表演展覽空間等文化設施。
針對設校需求的爭議，劉哲彰特別點出，隨著少子化趨勢，新店地區的大豐國小學生已招不滿，中正國小學生也面臨同樣情況。他批評，在既有國小都無法滿額招生的情況下，若再堅持增設國小，將是方向錯誤。
侯友宜對此回應，新店人口持續成長，特別是十四張周邊發展快速，市府會將文小11與另一塊文中用地納入整體人口發展進行評估，教育局必須評估設校的長遠需求，並計算設校的「量體」與需求。若經評估設校需求量體不大，則應立即將藝文設施與圖書館的規劃一併納入研議規劃，給予市民一個「政策性的定案」。
劉哲彰最後呼籲新北市府，文小11是新店市民多年的期待，也是地方重要的文化資產。他要求市府不能再原地踏步，應儘速提出清楚規劃與時程，希望市府能在侯市長任內針對這塊土地大刀闊斧，讓文化建設真正落地。
照片來源：新北市議員劉哲彰臉書翻攝
更多CNEWS匯流新聞網報導：
【文章轉載請註明出處】
其他人也在看
受鳳凰颱風與東北季風共伴影響 侯友宜籲民眾避免前往海邊山區
記者蔡琇惠／新北報導 依據中央氣象署今(11)日8時30分最新情資顯示，鳳凰颱風已降…中華日報 ・ 1 天前
新北林口山坡地解編商業區奇形怪狀 蔡淑君籲市府改善
新北市林口台地尚有許多山坡地未解編，市議員蔡淑君今（12）日在市政總質詢中表示，如山坡地解編有助加速都市更新，當地人口稠密的老街「建成商業區」區格局方正，市府的解編草案圖範圍卻是奇形怪狀，農業部已明言，建成商業區絕對有全部劃出山坡地範圍的條件，陳情許久卻未獲回應，籲市府儘速回應。市長侯友宜說，已請農自由時報 ・ 16 小時前
盧秀燕主持災害應變中心工作會報 (圖)
台中市長盧秀燕（後左3）12日下午主持颱風鳳凰災害應變中心第2次工作會報，指出因颱風造成海線地區出現強風，呼籲民眾勿掉以輕心。中央社 ・ 16 小時前
撐起北台灣一片天！百億預售屋案新北市6占5 專家曝建商逆風布局關鍵
房市冷颼颼，年底仍有6個百億指標新案將登場，其中5案集中新北市、僅1案在桃園。專家指出，新北因地段廣、剛需強，且持續吸收台北外溢買盤，自然成為北部推案主力。（陳韋帆）三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
爭取港澳包機直飛台東 黃建賓盼中央獎勵推動
（中央社記者盧太城台東縣12日電）台東縣國民黨立委黃建賓今天表示，中央應加強政策誘因，提供獎勵機制，推動港澳包機直航台東，振興東部觀光旅遊。中央社 ・ 16 小時前
華航營運績效再創新高 2026年喜迎接新機
中華航空今（12）日舉辦法說會，由董事長高星潢及總經理陳漢銘率經營團隊說明公司營運概況及展望，華航2025年累計前三季合併營收1,549.8億元，年增2.68%，營業淨利157.6億元，每股盈餘1.81元，均寫下史上最高紀錄。華航貨運航網為台灣唯一貨機涵蓋歐美亞的航空公司，將順應產經局勢拓展貨源，客貨雙引擎全力衝刺，加上航太修護逐年成長，力拚2026年再創佳績。鏡週刊Mirror Media ・ 16 小時前
檢方提出143項指控！伊斯坦堡市長遭起訴 求處逾2千年刑期
11日，土耳其檢察官起訴伊斯坦堡市長伊瑪莫魯（Ekrem Imamoglu），並求處2430年徒刑。中天新聞網 ・ 16 小時前
影/基隆釣客突倒臥消波塊無呼吸心跳 送醫搶救不治
基隆市今（12）日發生一起意外，一名釣客張姓男子（61歲）下午2時許在八尺門安檢所附近海邊釣魚，在消波塊上突然昏倒失去呼吸心跳，消防局獲報趕赴現場CPR並送往三軍醫院，經搶救後仍不治死亡，警方已通知家屬並報請地檢署相驗釐清死因。中天新聞網 ・ 16 小時前
盧秀燕受訪回應台中停班課標準 (圖)
台中市長盧秀燕（前中）12日受訪回應中市停班課標準表示，停班課有標準，此次颱風以風勢為主，海線地區測得平均風力7級以上、最大陣風出現10級，海線地區風力標準達標，有的地區甚至超標。中央社 ・ 16 小時前
桃市警犬隊成立近1年仍無犬舍 議員促檢討經費、加速興建
桃園市政府警察局警犬隊成立近1年犬舍仍未動工，議員黃瓊慧、張肇良今質詢時要求市府盡速檢討經費、加快興建速度；警方表示，警犬隊犬舍於今年9月取得建築執照，工程經費為4550萬元已招標，於上月28日流標，目前研議重新招標，工程若能順利開工，預計明年底辦理驗收，後年初就可啟用。自由時報 ・ 16 小時前
豬瘟禁令解除！鹿港古早辦桌菜「香酥卜肉」驚險入菜單 凍漲維持原價
鹿港小吃宴2.0「鹿溪宴」將於11月29日、30日隆重登場！今年菜單共提供19道精緻美食，包括首次入榜的古早味辦桌菜「香酥卜肉」，以及去年廣受好評的「豆包菜捲」與「圓環頂麵食館」等招牌菜色。儘管物價上漲，鹿港鎮長許志宏表示將凍漲維持原價，民眾只需新台幣5000元有找即可享用豐盛菜餚。活動將一連舉辦兩天，每天提供100桌，每人限報1桌，以確保公平性。TVBS新聞網 ・ 16 小時前
傳吳亦凡獄中絕食亡 未來若出獄更慘！恐遭加拿大「化學閹割」
韓團EXO前成員、現年35歲的加拿大籍歌手吳亦凡，過去在中國娛樂圈紅極一時，2021年卻爆出涉嫌性侵與誘姦未成年醜聞，遭中國法院重判13年徒刑並於服刑期滿後驅逐出境。近來網路上瘋傳他死在獄中，然而事實上，即便是他活著出獄、回到加拿大，也可能因加國法律無追訴期，再次遭起訴並面臨極為嚴厲的「化學去勢」。太報 ・ 16 小時前
滾滾洪流再襲花蓮！馬太鞍溪暴漲淹明利村 村長：曾提醒破口需加強
花蓮馬太鞍溪因颱風與東北季風共伴效應再度暴漲，洪水從左岸無堤防處沖進萬榮鄉明利村，造成31戶居民緊急撤離，村內房屋、車輛與農作物遭洪水沖毀。村長表示曾向中央單位提出堤防破口需加強的警告，但未獲重視。水利署長林元鵬則解釋，進水點位於堤防末端與高地交界處，因923堰塞湖溢流後淤積狀況加劇，河川流路出現擺盪情形，導致水流沖入村莊區域。TVBS新聞網 ・ 16 小時前
再放一天颱風假？明天上午「4縣市達標」 最新風雨預測出爐
鳳凰颱風加速往台灣逼近！中央氣象署表示，颱風預計今（12）日晚間登陸恆春半島，短暫停留後便快速從恆春半島出海，期間有可能減弱為熱帶性低氣壓，氣象署也預計在今日晚間解除海陸警。不過根據氣象署最新16時風雨預報顯示，明日6時至12時風力部分仍有4縣市達停班課標準。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
入冬最強冷空氣報到 北台灣低溫恐見13度
入冬最強冷空氣報到 北台灣低溫恐見13度EBC東森新聞 ・ 20 小時前
鳳凰飛慢了！登陸點再南修 影響最劇時間曝
鳳凰飛慢了！登陸點再南修 影響最劇時間曝EBC東森新聞 ・ 1 天前
颱風假再+1？「4縣市」11/13風力達停止上班上課標準
鳳凰颱風將於12日晚間登陸恆春半島，並在短暫停留後迅速出海。根據氣象署資料顯示，13日早上6時至12時，將有四個縣市的風力達到停班停課的標準。這四個縣市分別為台中市、彰化縣、雲林縣及澎湖縣。中天新聞網 ・ 15 小時前
去西堤不是為牛排！老饕必點「這1道菜」 內行曝外帶冷知識：只要80元
提到王品集團旗下的「西堤牛排」，大多數人第一印象是能大口享用牛排。但其實西堤的主餐不只牛排，還有鴨胸、烤雞、豬排等多種肉類餐點。不過，不少人去西堤的真正目的，其實是為了「焗烤蘑菇」，甚至只要花80元就能外帶回家，引發網友熱議。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
WBSC最新世界排名公布！日本高居榜首 台灣維持第二
世界棒壘球總會（WBSC）公布最新世界排名，台灣以總分5112分穩居第二，日本以6676分高居榜首，美國則排第三。中華隊今年在各級賽事累積946分，包括U12世界盃226分、U15冠軍80分、U18世界盃季軍418分，以及亞錦賽亞軍的222分。中天新聞網 ・ 2 小時前
蘇澳煙波飯店30輛車泡水！飯店快速應變、理賠補救 網友一面倒讚：一定再入住
受鳳凰颱風外圍環流影響，宜蘭蘇澳地區昨（11）日降下近15年來最大雨量，導致多處嚴重積水、停電及停水。位於港邊觀光熱區的「煙波大飯店蘇澳四季雙泉館」更不幸成為災情焦點，地下層遭洪水淹沒，數十輛旅客車輛受困地下停車場。煙波國際觀光集團指出，當日館內共133間房、280名旅客入住，包含4團旅行團與多名散客。飯店雖已在氣象警報發布後啟動防颱應變機制，但瞬間暴雨量仍......風傳媒 ・ 13 小時前