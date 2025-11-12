劉哲彰10年7度質詢文小11用地 侯友宜允諾重評估設校需求

248251112a04

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

新北市議員劉哲彰在市政總質詢中，再次向新北市長侯友宜關切新店「文小11」用地的規劃方向。劉哲彰指出，他自2016年至今，已為此案追蹤近10年、7度質詢，但該地至今仍未有明確用途與時程，讓新店市民的期待一再延宕。

劉哲彰強調，文小11地點優越、緊鄰捷運站，是新店難得的文化基地，他主張面對少子化趨勢，市府應重新評估新店增設國小的必要性，尤其該地曾評估引進國際學校，但計算後發現租金恐超過一年1億元，連最有實力的私立學校都無力負擔，國際學校方案已不可行。他建議市府應將該地善加利用，規劃為藝文中心、圖書館或表演展覽空間等文化設施。

針對設校需求的爭議，劉哲彰特別點出，隨著少子化趨勢，新店地區的大豐國小學生已招不滿，中正國小學生也面臨同樣情況。他批評，在既有國小都無法滿額招生的情況下，若再堅持增設國小，將是方向錯誤。

侯友宜對此回應，新店人口持續成長，特別是十四張周邊發展快速，市府會將文小11與另一塊文中用地納入整體人口發展進行評估，教育局必須評估設校的長遠需求，並計算設校的「量體」與需求。若經評估設校需求量體不大，則應立即將藝文設施與圖書館的規劃一併納入研議規劃，給予市民一個「政策性的定案」。

劉哲彰最後呼籲新北市府，文小11是新店市民多年的期待，也是地方重要的文化資產。他要求市府不能再原地踏步，應儘速提出清楚規劃與時程，希望市府能在侯市長任內針對這塊土地大刀闊斧，讓文化建設真正落地。

照片來源：新北市議員劉哲彰臉書翻攝

